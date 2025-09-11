C a p o d i s t r i a , 1 1 s e t . ( A d n k r o n o s ) - L a s c u o l a " è u n l u o g o d a l l e s t e s s e c a r a t t e r i s t i c h e e a s p i r a z i o n i i n o g n i p a r t e d e l m o n d o , u n a s t r a d a s u c u i c a m m i n a r e i n s i e m e , g i o v a n i e a d u l t i . I n c o n t r o c o n l a c o n o s c e n z a , c o n i v a l o r i p r o p r i a l m o m e n t o e d u c a t i v o : a c c o g l i e n z a , d i a l o g o , c o m u n i t à r e s p o n s a b i l i t à , f i d u c i a , r i s p e t t o , i n c l u s i o n e . T u t t o q u e s t o a c c o m u n a l a v o s t r a c o m u n i t à e d u c a t i v a a t u t i g l i a l t r i s t u d e n t i : s l o v e n i , i t a l i a n i , e u r o p e i , c o n i l v a l o r e a g g i u n t o d e l l a c o n t i n u i t à d e l l ' i n s e g n a m e n t o i n i t a l i a n o i n u n a z o n a d i i n s e d i a m e n t o s t o r i c o d e l l a c o m u n i t à d i l i n g u a i t a l i a n a , p a r t e d e l f o n d a m e n t o s u l q u a l e , v o i , r a g a z z i e r a g a z z e , p o t r e t e n o n s o l o c o s t r u i r e i v o s t r i p e r c o r s i p r o f e s s i o n a l i e d i v i t a , l e v o s t r e n u o v e e s p e r i e n z e p r o f e s s i o n a l i , m a e s s e r e e l e m e n t o p r o t a g o n i s t a d e l l e g a m e c h e u n i s c e l e c u l t u r e d i S l o v e n i a e I t a l i a " . L o h a a f f e r m a t o i l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a , S e r g i o M a t t a r e l l a , i n a u g u r a n d o a C a p o d i s t r i a , i n s i e m e a l l ' o m o l o g a s l o v e n a , N a t a s a P i r c M u s a r , i l P a l a z z o d e l C o l l e g i o d e i n o b i l i r i s t r u t t u r a t o , c h e o s p i t a l a s c u o l a e l e m e n t a r e i t a l i a n a ' P i e r P a o l o V e r g e r i o i l v e c c h i o ' e i l g i n n a s i o G i a n R i n a l d o C a r l i . " I n l u o g h i c o m e q u e s t o - h a p r o s e g u i t o i l C a p o d e l l o S t a t o - s i i r r o b u s t i s c e l ' E u r o p a e s i a b b a t t o n o i p r e c o n c e t t i , p e r e s s e r e p e r s o n e c o n s a p e v o l i e a p e r t e a l m o n d o . Q u e l l o d e l l a s c u o l a s a r à n e l l e v o s t r e v i t e u n c a p i t o l o f o n d a m e n t a l e , p r o s e g u i r à , r e s t i t u e n d o a l l a s o c i e t à i l v a l o r e d e l l e e s p e r i e n z e e d e l l e a m i c i z i e c h e v i v r e t e , r a p p r e s e n t a u n a p a g i n a i m p o r t a n t e , p e r c h è a l v o s t r o i m p e g n o c o r r i s p o n d e q u e l l o d e l l a c o o p e r a z i o n e d e i n o s t r i G o v e r n i , d e l l e n o s t r e d u e R e p u b b l i c h e , a r r i c c h i t e d a l l a p r e s e n z a d e l l a c u l t u r a d e l l e r i s p e t t i v e m i n o r a n z e l i n g u i s t i c h e " . " Q u a n t o f a l a S l o v e n i a p e r l ' i n s e g n a m e n t o d e l l a l i n g u a i t a l i a n a , c o s ì c o m e i l c o s t a n t e s o s t e g n o d a p a r t e d e l l ' I t a l i a , a n c h e c o o p e r a n d o c o n l ' U n i o n e i t a l i a n a e c o n g l i o r g a n i d e l l a c o m u n i t à i t a l i a n a , i n p r o f i c u a c o l l a b o r a z i o n e c o n l e A u t o r i t à s l o v e n e , r a p p r e s e n t a n o - h a c o n c l u s o M a t t a r e l l a - u n a p r a t i c a , u n m o d o d i c o m p o r t a m e n t o d i g r a n d e s i g n i f i c a t o " .