R o m a , 3 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " H o i n t e n z i o n e d i v i s i t a r e D o h a p r i m a d e l l a f i n e d e l l ' a n n o p e r r a f f o r z a r e u l t e r i o r m e n t e i l d i a l o g o s t r a t e g i c o t r a i n o s t r i p a e s i e d e s p l o r a r e n u o v e s t r a d e p e r a p p r o f o n d i r e l a n o s t r a c o o p e r a z i o n e i n s e t t o r i d i r e c i p r o c o i n t e r e s s e " . L o h a d e t t o i l m i n i s t r o d e g l i E s t e r i A n t o n i o T a j a n i i n u n ' i n t e r v i s t a a l g i o r n a l e q a t a r i n o P e n i n s u l a , a g g i u n g e n d o c h e " l o s c o r s o s e t t e m b r e a b b i a m o f i r m a t o u n a c c o r d o d i c o o p e r a z i o n e i n m a t e r i a d i s i c u r e z z a p e r l e O l i m p i a d i d i M i l a n o - C o r t i n a 2 0 2 6 , d a n d o s e g u i t o a l l a p r o f i c u a c o l l a b o r a z i o n e g i à i n s t a u r a t a d u r a n t e l a C o p p a d e l M o n d o F i f a 2 0 2 2 t e n u t a s i a D o h a . S i a m o l i e t i d i p o t e r c o n t a r e s u l s u p p o r t o d e l Q a t a r i n v i s t a d i q u e s t o i m p o r t a n t e e v e n t o " . D e s c r i v e n d o i l Q a t a r c o m e u n " p a r t n e r f o n d a m e n t a l e p e r l ’ I t a l i a " a n c h e d a l p u n t o d i v i s t a e c o n o m i c o e c o m m e r c i a l e , i l m i n i s t r o d e g l i E s t e r i i t a l i a n o h a a f f e r m a t o c h e c i ò è d i m o s t r a t o d a l l ’ a n d a m e n t o m o l t o p o s i t i v o d e g l i s c a m b i c o m m e r c i a l i n e g l i u l t i m i s e t t e a n n i . “ N e i p r i m i d u e t r i m e s t r i d e l 2 0 2 5 , l ’ i n t e r s c a m b i o c o m m e r c i a l e c o n i l Q a t a r h a r a g g i u n t o i 3 m i l i a r d i d i e u r o , i n c r e s c i t a d e l + 2 1 % r i s p e t t o a l l o s t e s s o p e r i o d o d e l 2 0 2 4 . L a f i r m a a R o m a , n e l l ’ o t t o b r e 2 0 2 4 , d i u n M e m o r a n d u m d ’ i n t e s a p e r l a p r o m o z i o n e d e g l i i n v e s t i m e n t i r a p p r e s e n t a u n ’ o p p o r t u n i t à p e r a v v i a r e n u o v e d i s c u s s i o n i c o n g i u n t e v o l t e a r a f f o r z a r e s e t t o r i c h e e n t r a m b i c o n s i d e r i a m o p r i o r i t a r i " . T a j a n i h a s o t t o l i n e a t o c h e u n a s o l i d a c o o p e r a z i o n e b i l a t e r a l e è p a r t i c o l a r m e n t e i m p o r t a n t e i n s e t t o r i c h i a v e c o m e l ' e n e r g i a , l a d i f e s a , l e i n f r a s t r u t t u r e e i t r a s p o r t i . " S i a m o p r o n t i a d a m p l i a r e l a n o s t r a c o o p e r a z i o n e i n n u o v e a r e e , c o n t r i b u e n d o a l r a g g i u n g i m e n t o d e g l i a m b i z i o s i o b i e t t i v i d e l l a Q a t a r N a t i o n a l V i s i o n 2 0 3 0 , c h e o f f r e p r o m e t t e n t i o p p o r t u n i t à p e r n u o v e p a r t n e r s h i p , a n c h e i n s e t t o r i i n n o v a t i v i c o m e l a t r a n s i z i o n e d i g i t a l e " .