R o m a , 1 d i c . ( A d n k r o n o s ) - I l P r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a , S e r g i o M a t t a r e l l a , h a r i c e v u t o a l Q u i r i n a l e , i n v i s i t a u f f i c i a l e , i l P r e s i d e n t e d e l l a M o n g o l i a , K h u r e l s u k h U k h n a a . " N o i a b b i a m o f o r t i l e g a m i , s i a m o d u e P a e s i d i a n t i c h e c i v i l t à - h a d e t t o i l p r e s i d e n t e M a t t a r e l l a - c h e c u r a n o m o l t o l a d i m e n s i o n e c u l t u r a l e . A b b i a m o g r a n d i p a t r i m o n i c u l t u r a l i e q u e s t o s p i e g a p e r c h è a b b i a m o t a n t a s i n t o n i a s u p r i n c i p i e v a l o r i : p a c e , l i b e r t à , d e m o c r a z i a , l a c o n v i v e n z a p a c i f i c a n e l m o n d o " .