R o m a , 6 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " B e n v e n u t o s i g n o r P r e s i d e n t e , è u n o n o r e p e r l a n o s t r a R e p u b b l i c a i t a l i a n a a v e r l a q u i a R o m a e d è p e r m e u n g r a n p i a c e r e i n c o n t r a r l a q u i a l Q u i r i n a l e e d e s i d e r o r i n g r a z i a r l a m o l t o p e r l o s p l e n d i d o c o n c e r t o d i i e r i q u i n e l l a c a p p e l l a P a o l i n a . L a m u s i c a d e l m a e s t r o Č i u r l i o n i s è s t a t a s p l e n d i d a m e n t e e s e g u i t a d a l n i p o t e d e l m a e s t r o , p i a n i s t a m a g i s t r a l e e d a l q u a r t e t t o . È s t a t o u n b e l m o m e n t o , è s t a t o b e l l o a p r i r e l ' a n n o d e l l a c u l t u r a l i t u a n a i n I t a l i a q u i a l c e n t r o d e l n o s t r o p a l a z z o d e l l a P r e s i d e n z a d e l l a R e p u b b l i c a . È u n p i a c e r e i n c o n t r a r l a , l ' a m i c i z i a t r a L i t u a n i a e d I t a l i a è d a v v e r o p r o f o n d a , l a n o s t r a c o l l a b o r a z i o n e s i a r t i c o l a i n o g n i v e r s a n t e e s e t t o r e , q u e l l o c u l t u r a l e è s i g n i f i c a t i v o , p e r c h è i n d i c a a n c h e u n a c o m u n a n z a d i s e n s i b i l i t à t r a i n o s t r i P a e s i e i n o s t r i p o p o l i " . L o h a a f f e r m a t o i l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a , S e r g i o M a t t a r e l l a , r i c e v e n d o a l Q u i r i n a l e l ' o m o l o g o d i L i t u a n i a , G i t a n a s N a u s e d a .