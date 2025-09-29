A s t a n a , 2 9 s e t . ( A d n k r o n o s ) - T r a I t a l i a e K a z a k h s t a n e s i s t e " u n a m p i o a m b i t o d i c o l l a b o r a z i o n e c h e r e g i s t r a u n a f i d u c i a p i e n a , v i c e n d e v o l e e c r e s c e n t e " , c h e " s i a l i m e n t a a n c h e d e l l a c r e d i b i l i t à c h e i l v o s t r o l a v o r o m a n i f e s t a a g l i o c c h i d i q u e s t o P a e s e o p e r a n d o q u i . L a f i d u c i a n a s c e d a l l a v e r i f i c a d e i c o m p o r t a m e n t i e i c o m p o r t a m e n t i p o s i t i v i , c o l l a b o r a t i v i d e t e r m i n a n o l ' a f f i d a b i l i t à , l a f i d u c i a , l a v o l o n t à d i c o l l a b o r a r e s e m p r e d i p i ù . A n c h e p e r q u e s t o v i r i n g r a z i o a n o m e d e l l a R e p u b b l i c a p e r q u e l l o c h e f a t e i n q u e s t o P a e s e " . L o h a a f f e r m a t o i l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a , S e r g i o M a t t a r e l l a , i n c o n t r a n d o a d A s t a n a l a c o m u n i t à i t a l i a n a i n K a z a k h s t a n . N e i v a r i i n c o n t r i i n t e r n a z i o n a l i t r a i d u e P a e s i , " o g n i v o l t a s i r e g i s t r a l ' a u m e n t o d e l c a p i t a l e d i c o l l a b o r a z i o n e e d i a m i c i z i a t r a K a z a k h s t a n e I t a l i a , c h e s i a r t i c o l a i n u n a q u a n t i t à d i v e r s a n t i e s e t t o r i - h a r i b a d i t o i l C a p o d e l l o S t a t o - e c h e a b b i a m o l ' i n t e n z i o n e d i a c c r e s c e r e c o m e a m p i e z z a e c o m e i n t e n s i t à . U n a c o l l a b o r a z i o n e c h e f a d e l l ' I t a l i a i l p r i m o p a r t n e r e c o n o m i c o d e l K a z a k h s t a n i n E u r o p a e c h e f a d e l l ' I t a l i a u n p u n t o d i r i f e r i m e n t o a p p r e z z a t o e r i c e r c a t o i n q u e s t o P a e s e . E v i c e v e r s a p e r n o i i l K a z a k h s t a n è u n p u n t o d i r i f e r i m e n t o i m p o r t a n t e , p e r c h é c o l l o c a t o i n u n p u n t o d i c o l l e g a m e n t o t r a A s i a e d E u r o p a , t r a O r i e n t e e d O c c i d e n t e c h e , g a r a n t e n d o , a s s i c u r a n d o l e r e l a z i o n i e a c c r e s c e n d o l e s e m p r e d i p i ù , a u m e n t a a n c h e l e p r o s p e t t i v e d i c o l l a b o r a z i o n e e i n d e f i n i t i v a d i p a c e " . " E q u e s t o - h a r i c o r d a t o M a t t a r e l l a - è s t a t o u n o d e i t e m i d i c u i a b b i a m o p a r l a t o c o n i l p r e s i d e n t e T o k a y e v , d e l l a c o m u n e a s p i r a z i o n e a l l a p a c e e a l l a c o l l a b o r a z i o n e i n t e r n a z i o n a l e c h e a n i m a I t a l i a e K a z a k h s t a n " .