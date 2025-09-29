A s t a n a , 2 9 s e t . ( A d n k r o n o s ) - U n a v i a d e l c e n t r o d i A s t a n a s a r à i n t i t o l a t a a M a r c o P o l o . L o h a a n n u n c i a t o i l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a d e l K a z a k h s t a n , K a s s y m - J o m a r t T o k a y e v , d u r a n t e i c o l l o q u i c o n i l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a i t a l i a n o , S e r g i o M a t t a r e l l a . U n a d e c i s i o n e c h e v u o l e s i m b o l e g g i a r e l a d u r a t u r a a m i c i z i a t r a i d u e P a e s i e c h e p e r M a t t a r e l l a , c h e h a r i n g r a z i a t o p e r l a s c e l t a c o m p i u t a , t e s t i m o n i a l ' i m p e g n o d i A s t a n a p e r " r a f f o r z a r e u l t e r i o r m e n t e i n o s t r i l e g a m i " .