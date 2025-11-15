B e r l i n o , 1 5 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " R i c o r d i a m o l ' i n t e s a c h e s e t t a n t a a n n i f a h a s o s p i n t o t a n t i l a v o r a t o r i i t a l i a n i a r e c a r s i i n G e r m a n i a : i l r u o l o c h e h a n n o s v o l t o è s t a t o a l d i l à d e l p r o p r i o l a v o r o , d i u n i o n e e i n t e g r a z i o n e c r e s c e n t e t r a G e r m a n i a e I t a l i a , c o n i l l o r o i m p e g n o e c o n q u e l l o d e i l o r o d i s c e n d e n t i " . L o h a a f f e r m a t o i l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a , S e r g i o M a t t a r e l l a , i n o c c a s i o n e d e l l a c e r i m o n i a a B e r l i n o p e r l a c o n s e g n a d e l ' P r e m i o d e i P r e s i d e n t i p e r l a c o o p e r a z i o n e c o m u n a l e t r a I t a l i a e G e r m a n i a ' . T r a i d i s c e n d e n t i d i e m i g r a n t i i t a l i a n i p r e s e n t i a l l a c e r i m o n i a V i n i c i o C a p o s s e l a , c h e n e l l ' o c c a s i o n e t e r r à u n ' e s i b i z i o n e .