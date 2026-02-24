C i v i t a v e c c h i a , 2 4 f e b . ( A d n k r o n o s ) - S i s o n o c o n c l u s e l e r i p r e s e d e l f i l m d o c u m e n t a r i o s u S u l k h a n S a b a O r b e l i a n i , f i g u r a c e n t r a l e d e l l a s t o r i a e d e l l a c u l t u r a g e o r g i a n e , m o n a c o , s c i e n z i a t o e d i p l o m a t i c o c h e n e l 1 7 1 3 i n t r a p r e s e u n e c c e z i o n a l e v i a g g i o d i p l o m a t i c o i n E u r o p a s u r i c h i e s t a d e l s u o r e V a k h t a n g V I p e r i n t e n s i f i c a r e l e r e l a z i o n i p o l i t i c h e e c o m m e r c i a l i t r a l a G e o r g i a e i P a e s i O c c i d e n t a l i . C i v i t a v e c c h i a f u i l l u o g o d i a p p r o d o d a c u i O r b e l i a n i s i m o s s e a l l a v o l t a d i R o m a e d e l l e C o r t i d e l l a p e n i s o l a i t a l i a n a e d e u r o p e e , i n c o n t r a n d o a u t o r i t à p o l i t i c h e e d e c c l e s i a s t i c h e , i n p r i m i s P a p a C l e m e n t e X I . Q u e s t a a m b a s c e r i a i n I t a l i a s i i s c r i v e n e l l a m i l l e n a r i a s t o r i a d e l l e r e l a z i o n i t r a G e o r g i a e R o m a i n t e s a c o m e I m p e r o R o m a n o e S t a t o P o n t i f i c i o . " I l C o n s o l a t o O n o r a r i o d i G e o r g i a s i t u a t o a C i v i t a v e c c h i a s t a p r o p r i o a r i m a r c a r e q u e s t o l u o g o s t o r i c o d i c o n g i u n z i o n e t r a l a G e o r g i a e l ' I t a l i a d o v e S u l k h a n S a b a O r b e l i a n i a p p r o d ò . R i t e n g o c h e q u e s t o f i l m d o c u m e n t a r i o d i g r a n d e v a l e n z a s t o r i c o - c u l t u r a l e a v r à u n c o n s i d e r e v o l e i m p a t t o s u l g i à f o r t e s p i r i t o d i a m i c i z i a c h e u n i s c e i d u e P a e s i i n c r e m e n t a n d o u l t e r i o r m e n t e i r a p p o r t i b i l a t e r a l i . S o n o s t a t i a v v i a t i c o l l o q u i v o l t i a d u n p a t t o d i a m i c i z i a c o n l a c i t t à g e o r g i a n a B a t u m i , l a c . d . " p e r l a d e l M a r N e r o " " , h a d i c h i a r a t o l a C o n s o l e M i c h a e l a R e i n e r o . I l f i l m i s p i r a t o a l D i a r i o d i v i a g g i o s c r i t t o d a S u l k h a n S a b a O r b e l i a n i a l s u o r i e n t r o i n G e o r g i a n e l 1 7 1 6 , è u n o s p a c c a t o d e l l a s t o r i a d ' I t a l i a d i i n i z i o X V I I I s e c . D C c h e d o c u m e n t a l a v i t a d e l l e c o r t i d e l l ' e p o c a . N i n o R e k h v i a s h v i l i , d o c e n t e , r e g i s t a , s c e n e g g i a t r i c e e d e d i t r i c e g e o r g i a n a , h a m a g i s t r a l m e n t e d i r e t t o l a t r o u p e c i n e m a t o g r a f i c a r i c o s t r u e n d o q u e s t o a f f a s c i n a n t e v i a g g i o n e l t e m p o a v v a l e n d o s i d e l l a p r e z i o s a c o l l a b o r a z i o n e d e l l a C o m u n i t a ' G e o r g i a n a i n I t a l i a , K o l k h e t i , p r e s i e d u t a d a B e g l a r T a v a r t k i l a d z e . I n q u e s t o f i l m d o c u m e n t a r i o s i i n t r e c c i a n o l a s t o r i a e l a c u l t u r a i t a l i a n a e l a C o n s o l e M i c h a e l a R e i n e r o h a a n n u n c i a t o i l p a t r o c i n i o d e l C o n s o l a t o O n o r a r i o d i G e o r g i a a C i v i t a v e c c h i a e d i a f f i d a r e l a c o l o n n a s o n o r a a l m u s i c i s t a e c o m p o s i t o r e i t a l i a n o d i f a m a i n t e r n a z i o n a l e M ° P a o l o V i v a l d i . “ L e r i p r e s e d e l d o c u m e n t a r i o - d i c h i a r a i l p r e s i d e n t e d e l l ' A u t o r i t à d i S i s t e m a P o r t u a l e d e l M a r T i r r e n o C e n t r o S e t t e n t r i o n a l e R a f f a e l e L a t r o f a - d e d i c a t o a S u l k h a n S a b a O r b e l i a n i r a p p r e s e n t a n o u n ’ i n i z i a t i v a c u l t u r a l e d i g r a n d e r i l i e v o , c h e p e r m e t t e d i v a l o r i z z a r e a n c h e i l r u o l o f o n d a m e n t a l e s v o l t o d a l p o r t o d i C i v i t a v e c c h i a n e l l a s t o r i a d e i c o l l e g a m e n t i t r a l a G e o r g i a e l ’ E u r o p a . F u p r o p r i o i l n o s t r o s c a l o , n e l 1 7 1 3 , a d a c c o g l i e r e l ’ a r r i v o d e l d i p l o m a t i c o g e o r g i a n o n e l s u o v i a g g i o v e r s o R o m a e l e p r i n c i p a l i c o r t i e u r o p e e , c o n f e r m a n d o u n a v o c a z i o n e i n t e r n a z i o n a l e c h e a f f o n d a l e r a d i c i n e i s e c o l i . O g g i c o m e a l l o r a , i l p o r t o d i C i v i t a v e c c h i a c o n t i n u a a d e s s e r e l a p o r t a d e l M e d i t e r r a n e o , c r o c e v i a d i p o p o l i , c u l t u r e e r e l a z i o n i i s t i t u z i o n a l i . Q u e s t o d o c u m e n t a r i o c o n t r i b u i r à a r a f f o r z a r e u l t e r i o r m e n t e i l d i a l o g o b i l a t e r a l e t r a G e o r g i a e I t a l i a , v a l o r i z z a n d o i l p o r t o e i l s u o t e r r i t o r i o c o m e n a t u r a l e p u n t o d i i n c o n t r o e d i c o o p e r a z i o n e t r a l e n o s t r e c o m u n i t à . ”