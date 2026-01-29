D u b a i , 2 9 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " C o m p l i m e n t i p e r i s u c c e s s i r e g i s t r a t i , c h e s o n o c o s t a n t i , f r e q u e n t i . C e r t a m e n t e q u e s t a a t t i v i t à r i c e v e r à u n i m p u l s o u l t e r i o r e d a l l ' a u m e n t o d e l l a c o l l a b o r a z i o n e t r a g l i E m i r a t i e l ' U n i o n e e u r o p e a . L ' I t a l i a è s t a t a i l P a e s e c h e d i p i ù h a p r o p o s t o , i n s i s t i t o , p r e m u t o p e r c h é s i g i u n g e s s e a l l a c o l l a b o r a z i o n e o r g a n i z z a t a i n m a n i e r a s i s t e m i c a t r a U n i o n e e d E m i r a t i e q u e s t o p e r n o i è u n r i s u l t a t o a n c h e d i s u c c e s s o p o l i t i c o , m a è u n a c o r n i c e p i ù a m p i a c h e u l t e r i o r m e n t e a g e v o l a i l l a v o r o c h e v o i s v o l g e t e " . L o h a a f f e r m a t o i l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a , S e r g i o M a t t a r e l l a , i n c o n t r a n d o i r a p p r e s e n t a n t i d e l m o n d o i m p r e n d i t o r i a l e i t a l i a n o a D u b a i , u l t i m a t a p p a d e l l a V i s i t a d i S t a t o n e g l i E m i r a t i a r a b i u n i t i . " I l r a d d o p p i o d e g l i s c a m b i c o m m e r c i a l i - h a a f f e r m a t o a n c o r a i l C a p o d e l l o S t a t o - è u n d a t o n u m e r i c o , m a q u e l l o r e a l e è l a v o s t r a p r e s e n z a , l ' i n t e g r a z i o n e c h e c ' è d i f o r m e c o l l a b o r a t i v e t r a o p e r a t o r i i t a l i a n i e o p e r a t o r i e m i r a t i n i e l a f i d u c i a n e i c o n f r o n t i d e l l a n o s t r a p r e s e n z a , d e l l e n o s t r e i m p r e s e , d e l l e n o s t r e a z i e n d e , d e l l a c o l l a b o r a z i o n e c o n q u e s t e . T r a p o c o c o n l o s c e i c c o d i D u b a i , V i c e p r e s i d e n t e e P r i m o m i n i s t r o , c e r t a m e n t e a f f r o n t e r e m o , c o m e a b b i a m o a f f r o n t a t o i e r i c o n i l P r e s i d e n t e d e g l i E m i r a t i , l o s t a t o d i e c c e l l e n z a d e l l a n o s t r a r e l a z i o n e s o t t o o g n i p r o f i l o . Q u e s t o è u n P a e s e i l c u i d i n a m i s m o è d i v e n t a t o n o n s o l t a n t o p r o v e r b i a l e , m a v o r r e i d i r e e s e m p l a r e p e r l a v e l o c i t à e p e r l a c a p a c i t à d i v i s i o n e c h e a l c u n i a n n i f a h a c o n d o t t o a q u e s t a c o n d i z i o n e d i a v a n z a m e n t o s u f r o n t i e r e a n c h e p a r t i c o l a r m e n t e s v i l u p p a t e e i n n o v a t i v e " . M a t t a r e l l a h a q u i n d i m e s s o i n r i s a l t o l ' " a t t i v i t à e c o n o m i c a e f i n a n z i a r i a c h e q u i a D u b a i è p a r t i c o l a r m e n t e i n t e n s a " c o n " l a v o s t r a p r e s e n z a n e l l e v a r i e f o r m e d i g r a n d i g r u p p i i n d u s t r i a l i , d i p i c c o l e e m e d i e i m p r e s e , c o n l a s p i c c a t a c a p a c i t à d i r e l a z i o n i i n t e r n a z i o n a l i , d i c o l l a b o r a z i o n i c o n a l t r i P a e s i . T u t t e a c c o m u n a t e - a z i e n d e , g r a n d i g r u p p i , a z i e n d e p i c c o l e e m e d i e - d a l l a q u a l i t à d e l l a p r o d u z i o n e e q u i n d i d a l l ' a f f i d a b i l i t à d e l l ' i n t e r l o c u z i o n e e c o n o m i c a c o n g l i o p e r a t o r i e m i r a t i n i e c o n i l G o v e r n o e m i r a t i n o . Q u e s t o è i l v e r o e l e m e n t o i m p o r t a n t e c h e r e n d e p r e z i o s a l a c o l l a b o r a z i o n e p e r e n t r a m b i i P a e s i e p e r q u a n t o r i g u a r d a I t a l i a è m o l t o i m p o r t a n t e q u e l l o c h e s v i l u p p a t e . Q u e s t o s p i e g a p e r c h é a u m e n t i c o s t a n t e m e n t e l a p r e s e n z a d i i t a l i a n i c h e v e n g o n o a v i v e r e q u i n e g l i E m i r a t i " .