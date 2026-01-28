A b u D h a b i , 2 8 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " V e n e n d o q u i a v e t e a c c e t t a t o u n a s f i d a , q u e l l a d i a f f r o n t a r e u n a c r e s c i t a , u n ' a f f e r m a z i o n e p r o f e s s i o n a l e i n u n a m b i e n t e n u o v o e d i v e r s o . Q u e s t a s f i d a h a a v u t o s u c c e s s o a m p i o e d è u n p a t r i m o n i o c h e c o n s e n t e a l n o s t r o P a e s e d i c o n t a r e s u u n a r e a l t à v i s s u t a g i o r n o p e r g i o r n o d i a m i c i z i a , c h e q u i n d i c o n s e n t e d a v v e r o d i a c c r e s c e r e i r a p p o r t i c o l l a b o r a t i v i c o n q u e s t o i m p o r t a n t e P a e s e " . L o h a a f f e r m a t o i l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a , S e r g i o M a t t a r e l l a , i n c o n t r a n d o a d A b u D h a b i , n e l c o r s o d e l l a V i s i t a d i S t a t o n e g l i E m i r a t i a r a b i u n i t i , u n a r a p p r e s e n t a n z a d e l l a c o m u n i t à i t a l i a n a i m p e g n a t a n e l m o n d o a c c a d e m i c o e s c i e n t i f i c o . " V i s o n o m o l t i d i v o i - h a r i c o r d a t o a n c o r a i l C a p o d e l l o S t a t o - i m p e g n a t i n e l l e u n i v e r s i t à , i n v a r i e d i s c i p l i n e , s u v a r i v e r s a n t i , a l t r i n e l l e a t t i v i t à d i c a r a t t e r e e c o n o m i c o , a l t r e i n a t t i v i t à a v a n z a t e t e c n o l o g i c a m e n t e s u i p i a n i p i ù m o d e r n i e p i ù d i p r o s p e t t i v e f u t u r e . S o n o t u t t e d i m e n s i o n i c h e s o n o p e r v o i u n s u c c e s s o . P e r l ' I t a l i a u n g r a n d e a t o u t , u n g r a n d e s o s t e g n o e s o n o a n c h e u n c o n t r i b u t o a l d i a l o g o i n t e r n a z i o n a l e e q u i n d i a l l a p a c e , a l l a c o l l a b o r a z i o n e i n t e r n a z i o n a l e e s o n o u n c o n t r i b u t o a l p r o g r e s s o c h e r i g u a r d a e c o i n v o l g e t u t t i q u a n t i s e n z a c o n f i n i " .