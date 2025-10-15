R o m a , 1 5 o t t . ( A d n k r o n o s ) - I l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a , S e r g i o M a t t a r e l l a , i n s i e m e a l l ' o m o l o g o d e l C i l e , G a b r i e l B o r i c F o n t , è i n t e r v e n u t o , p r e s s o i l T e m p i o d i A d r i a n o , a l s e m i n a r i o d i s t u d i o ' B e r n a r d o L e i g h t o n – t r a C i l e e I t a l i a n e l 5 0 / m o a n n i v e r s a r i o d a l l ’ a t t e n t a t o ' , p r o m o s s o d a l l ’ A m b a s c i a t a d e l C i l e i n I t a l i a i n c o l l a b o r a z i o n e c o n l a F o n d a z i o n e V i t t o r i o O c c o r s i o . N e l c o r s o d e l l ’ e v e n t o h a n n o p r e s o l a p a r o l a F r a n c e s c o V i g a n ò , v i c e p r e s i d e n t e d e l l a C o r t e c o s t i t u z i o n a l e e d e l c o m i t a t o s c i e n t i f i c o d e l l a F o n d a z i o n e O c c o r s i o ; G i o r g i o S i l l i , s o t t o s e g r e t a r i o a g l i E s t e r i ; L o r e n z o T a g l i a v a n t i , p r e s i d e n t e d e l l a C a m e r a d i C o m m e r c i o d i R o m a ; V i t t o r i o O c c o r s i o , c o f o n d a t o r e d e l l a F o n d a z i o n e O c c o r s i o ; G i o v a n n i S a l v i , p r e s i d e n t e d e l C o m i t a t o s c i e n t i f i c o d e l l a F o n d a z i o n e O c c o r s i o . I l s e m i n a r i o s i è c o n c l u s o c o n l ’ i n t e r v e n t o d e l p r e s i d e n t e d e l C i l e , G a b r i e l B o r i c F o n t . " Q u e l v i l e g e s t o v i d e r e s p o n s a b i l i i S e r v i z i s e g r e t i d e l l a d i t t a t u r a c o n c o m p l i c i t à n e g l i a m b i e n t i d e l l ’ e s t r e m a d e s t r a i t a l i a n a " , a v e v a s o t t o l i n e a t o n e i g i o r n i s c o r s i M a t t a r e l l a i n u n m e s s a g g i o i n v i a t o a d u n ' i n i z i a t i v a d i c o m m e m o r a z i o n e d e l l ' a t t e n t a t o o r g a n i z z a t a a l l a C a m e r a , i l c u i p r e s i d e n t e , L o r e n z o F o n t a n a , e r a p r e s e n t e a l l ' i n i z i a t i v a d i q u e s t a m a t t i n a . " S i n d a l l a g i o v a n e e t à , L e i g h t o n - r i c o r d a v a i l C a p o d e l l o S t a t o - è s t a t a f i g u r a e m b l e m a t i c a d e l l a d e m o c r a z i a c i l e n a , d i v e n e n d o b e n p r e s t o u n p u n t o d i r i f e r i m e n t o d e l l ’ i m p e g n o d e l m o v i m e n t o c a t t o l i c o i n t u t t a l ’ A m e r i c a L a t i n a . L a s u a a z i o n e p o l i t i c a , s o r r e t t a d a u n i n n a t o c a r i s m a , f u i s p i r a t a d a u n u m a n e s i m o c r i s t i a n o c o n c r e t o , t o l l e r a n t e e o r i e n t a t o a l l o s v i l u p p o i n c l u s i v o d e l l a s o c i e t à " . " P e r s o n a l i t à e m i n e n t e d e l l a p o l i t i c a d e l s u o P a e s e , t r a i f o n d a t o r i d e l P a r t i t o d e m o c r a t i c o c r i s t i a n o c i l e n o , p i ù v o l t e m i n i s t r o , v i c e p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a d e l C i l e c o n E d u a r d o F r e i M o n t a l v a , p a g ò u n s a n g u i n o s o t r i b u t o p e r l a s u a f i e r a r e s i s t e n z a a l l a d i t t a t u r a d i P i n o c h e t , o s t e g g i a t a s i n d a p r i n c i p i o , s e n z a t e n t e n n a m e n t i e t i m i d e z z e . I l s u o r i g o r e e i l s u o c o r a g g i o - e v i d e n z i a v a a n c o r a M a t t a r e l l a - s o n o s t a t i e s e m p l a r i e c o s t i t u i s c o n o i t r a t t i s a l i e n t i d i u n p a t r i m o n i o m o r a l e c h e h a t r a v a l i c a t o i c o n f i n i a n d i n i , p a r l a n d o a t u t t e l e c o s c i e n z e l i b e r e " . Q u e s t a s e r a M a t t a r e l l a r i c e v e r à a l Q u i r i n a l e B o r i c F o n t .