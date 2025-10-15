Roma, 15 ott. (Adnkronos) - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, insieme all'omologo del Cile, Gabriel Boric Font, è intervenuto, presso il Tempio di Adriano, al seminario di studio 'Bernardo Leightontra Cile e Italia nel 50/mo anniversario dallattentato', promosso dallAmbasciata del Cile in Italia in collaborazione con la Fondazione Vittorio Occorsio. Nel corso dellevento hanno preso la parola Francesco Viganò, vicepresidente della Corte costituzionale e del comitato scientifico della Fondazione Occorsio; Giorgio Silli, sottosegretario agli Esteri; Lorenzo Tagliavanti, presidente della Camera di Commercio di Roma; Vittorio Occorsio, cofondatore della Fondazione Occorsio; Giovanni Salvi, presidente del Comitato scientifico della Fondazione Occorsio. Il seminario si è concluso con lintervento del presidente del Cile, Gabriel Boric Font. "Quel vile gesto vide responsabili i Servizi segreti della dittatura con complicità negli ambienti dellestrema destra italiana", aveva sottolineato nei giorni scorsi Mattarella in un messaggio inviato ad un'iniziativa di commemorazione dell'attentato organizzata alla Camera, il cui presidente, Lorenzo Fontana, era presente all'iniziativa di questa mattina. "Sin dalla giovane età, Leighton -ricordava il Capo dello Stato- è stata figura emblematica della democrazia cilena, divenendo ben presto un punto di riferimento dellimpegno del movimento cattolico in tutta lAmerica Latina. La sua azione politica, sorretta da un innato carisma, fu ispirata da un umanesimo cristiano concreto, tollerante e orientato allo sviluppo inclusivo della società". "Personalità eminente della politica del suo Paese, tra i fondatori del Partito democratico cristiano cileno, più volte ministro, vicepresidente della Repubblica del Cile con Eduardo Frei Montalva, pagò un sanguinoso tributo per la sua fiera resistenza alla dittatura di Pinochet, osteggiata sin da principio, senza tentennamenti e timidezze. Il suo rigore e il suo coraggio -evidenziava ancora Mattarella- sono stati esemplari e costituiscono i tratti salienti di un patrimonio morale che ha travalicato i confini andini, parlando a tutte le coscienze libere". Questa sera Mattarella riceverà al Quirinale Boric Font.