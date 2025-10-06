R o m a , 6 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " L ’ i n i z i a t i v a a l l a C a m e r a d e i d e p u t a t i , i n m e m o r i a d i B e r n a r d o L e i g h t o n , a c i n q u a n t ’ a n n i d a l l ’ a t t e n t a t o d i R o m a n e l q u a l e r i m a s e g r a v e m e n t e f e r i t o a s s i e m e a l l a m o g l i e A n i t a F r e s n o , m e r i t a o g n i a p p r e z z a m e n t o . Q u e l v i l e g e s t o v i d e r e s p o n s a b i l i i S e r v i z i s e g r e t i d e l l a d i t t a t u r a c o n c o m p l i c i t à n e g l i a m b i e n t i d e l l ’ e s t r e m a d e s t r a i t a l i a n a " . L o r i c o r d a i l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a , S e r g i o M a t t a r e l l a , i n o c c a s i o n e d e l l a c o n f e r e n z a p e r i l 5 0 / m o a n n i v e r s a r i o d e l l ’ a t t e n t a t o d i R o m a a B e r n a r d o L e i g h t o n e s u a m o g l i e A n i t a F r e s n o . I l p r o s s i m o 1 5 o t t o b r e , a l l e 1 0 . 3 0 , a R o m a , a l T e m p i o d i A d r i a n o , i l C a p o d e l l o S t a t o i n t e r v e r r à , i n s i e m e a l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a d e l C i l e , G a b r i e l B o r i c F o n t , a l s e m i n a r i o d i s t u d i o d e d i c a t o a l l a f i g u r a d i B e r n a r d o L e i g h t o n , p r o m o s s o d a l l ' A m b a s c i a t a d e l C i l e i n c o l l a b o r a z i o n e c o n l a F o n d a z i o n e O c c o r s i o . " S i n d a l l a g i o v a n e e t à , L e i g h t o n - s o t t o l i n e a M a t t a r e l l a - è s t a t a f i g u r a e m b l e m a t i c a d e l l a d e m o c r a z i a c i l e n a , d i v e n e n d o b e n p r e s t o u n p u n t o d i r i f e r i m e n t o d e l l ’ i m p e g n o d e l m o v i m e n t o c a t t o l i c o i n t u t t a l ’ A m e r i c a L a t i n a . L a s u a a z i o n e p o l i t i c a , s o r r e t t a d a u n i n n a t o c a r i s m a , f u i s p i r a t a d a u n u m a n e s i m o c r i s t i a n o c o n c r e t o , t o l l e r a n t e e o r i e n t a t o a l l o s v i l u p p o i n c l u s i v o d e l l a s o c i e t à . P e r s o n a l i t à e m i n e n t e d e l l a p o l i t i c a d e l s u o P a e s e , t r a i f o n d a t o r i d e l P a r t i t o d e m o c r a t i c o c r i s t i a n o c i l e n o , p i ù v o l t e m i n i s t r o , v i c e p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a d e l C i l e c o n E d u a r d o F r e i M o n t a l v a , p a g ò u n s a n g u i n o s o t r i b u t o p e r l a s u a f i e r a r e s i s t e n z a a l l a d i t t a t u r a d i P i n o c h e t , o s t e g g i a t a s i n d a p r i n c i p i o , s e n z a t e n t e n n a m e n t i e t i m i d e z z e . I l s u o r i g o r e e i l s u o c o r a g g i o s o n o s t a t i e s e m p l a r i e c o s t i t u i s c o n o i t r a t t i s a l i e n t i d i u n p a t r i m o n i o m o r a l e c h e h a t r a v a l i c a t o i c o n f i n i a n d i n i , p a r l a n d o a t u t t e l e c o s c i e n z e l i b e r e " . " I l s a n g u i n a r i o c o l p o d i S t a t o m i l i t a r e d e l l ’ 1 1 s e t t e m b r e 1 9 7 3 a S a n t i a g o c o l p ì l ’ o p i n i o n e p u b b l i c a d e m o c r a t i c a i t a l i a n a , s o l l e c i t a n d o u n m o v i m e n t o d i s o l i d a r i e t à . L e o c c a s i o n i d i c o m m e m o r a z i o n e c h e s i s u s s e g u i r a n n o n e i p r o s s i m i g i o r n i r i a n n o d a n o i l l e g a m e c h e u n i s c e i d e a l m e n t e C i l e e I t a l i a e c i i n v i t a n o a r i f l e t t e r e s u l l ’ a u d a c i a p a c i f i c a d i c h i s c e l s e , c o n f e r m e z z a , d i n o n p i e g a r s i a l l a v i o l e n z a e a l l a t i r a n n i a , f i n o a p a t i r e i l d o l o r e d e l l ’ e s i l i o e i n f i n e m e t t e r e a r e p e n t a g l i o l a p r o p r i a v i t a . B e r n a r d o L e i g h t o n - c o n c l u d e i l C a p o d e l l o S t a t o - h a s a p u t o i n c a r n a r e c o n c o e r e n z a e d i g n i t à i p i ù a l t i v a l o r i d e l l a d i f e s a d e l l a d e m o c r a z i a , d e l l a s a l v a g u a r d i a d i d i r i t t i e l i b e r t à f o n d a m e n t a l i , d e l l a g i u s t i z i a s o c i a l e . L a s u a t e s t i m o n i a n z a c o r a g g i o s a d i a d e s i o n e a p r i n c i p i u n i v e r s a l i , a u s p i c o p o s s a i s p i r a r e l e p i ù g i o v a n i g e n e r a z i o n i " .