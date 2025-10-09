S a n P a o l o , 9 o t t . ( A d n k r o n o s ) - È " a n c o r a p i ù n e c e s s a r i o c h e l a c o l l a b o r a z i o n e a u m e n t i , e d è c o r r e t t o f a r e r i f e r i m e n t o a l M e r c o s u r , p e r c h é è u n a p r o s p e t t i v a c h e i n t e r e s s a t a n t o l ’ I t a l i a q u a n t o i l B r a s i l e . Q u i s o n o p r e s e n t i a l c u n i e s p o n e n t i d i g r a n d i a z i e n d e i t a l i a n e — P i r e l l i , M a r t i n i , L e o n a r d o , E n e l — e a b b i a m o e s p o n e n t i c h e a b i t a n o s t a b i l m e n t e i n B r a s i l e . T u t t i h a n n o i l d e s i d e r i o d i p o t e r r a f f o r z a r e i r a p p o r t i d i l a v o r o e d i a m i c i z i a c o n i l B r a s i l e . Q u i n d i q u e s t o è i l m i o a u s p i c i o , m a a n c h e i l d e s i d e r i o m a g g i o r e . S o n o s i c u r o c h e q u e s t o a p p e l l o a v r à u n e s i t o p o s i t i v o , a n c h e p e r c h é s a p p i a m o c h e i n i z i a r e c o l p i e d e g i u s t o q u e s t a n u o v a f a s e è u n v a n t a g g i o s i c u r a m e n t e p e r l ’ I t a l i a , m a i o m i a u g u r o p o s s a e s s e r e p o s i t i v o a n c h e p e r l a n o s t r a a m i c i z i a e p e r i l B r a s i l e " . L o h a a f f e r m a t o i l p r e s i d e n t e d e l S e n a t o , I g n a z i o L a R u s s a , i n c o n t r a n d o i n B r a s i l e c o n i l g o v e r n a t o r e d e l l o S t a t o d i S a n P a o l o i v e r t i c i d e l l e i m p r e s e i t a l i a n e . " I n q u e s t o m o m e n t o i r a p p o r t i n o n s o n o s o l o e c o n o m i c i : s t a n n o a u m e n t a n d o a n c h e q u e l l i c u l t u r a l i , c o n l e u n i v e r s i t à , c o n l a r i c e r c a e c o n t u t t a u n a s e r i e d i a l t r e i n i z i a t i v e . I l n o s t r o C o n s o l e è m o l t o s t i m a t o i n I t a l i a . E q u i n d i - h a d e t t o a n c o r a l a s e c o n d a c a r i c a d e l l o S t a t o - m i a f f i d o a n c h e a l u i , c h e è m o l t o a t t e n t o a s e g u i r e i n o s t r i r a p p o r t i e h a u n o s p i c c a t o s e n s o d i a m i c i z i a n e i c o n f r o n t i d e l B r a s i l e , p e r a p p i a n a r e i p r o b l e m i q u a n d o c i s o n o e f a v o r i r e l a c r e s c i t a d e l l e s o l u z i o n i " . " N o n s o n o q u i p e r p a r l a r e d e i r a p p o r t i d i G o v e r n o , m a c o m e r a p p r e s e n t a n t e d e l l ’ i s t i t u z i o n e d e l S e n a t o d e l l a R e p u b b l i c a r i b a d i s c o l a m i a v o l o n t à , p e r t u t t o c i ò c h e p u ò s e r v i r e n e i v o s t r i r a p p o r t i c o n l ’ I t a l i a e c o n q u a l u n q u e m i n i s t r o , d i e s s e r e a d i s p o s i z i o n e c o m e f a c i l i t a t o r e . R i n g r a z i o p e r l ’ a c c o g l i e n z a . S o n o s i c u r o - h a c o n c l u s o L a R u s s a - c h e q u e s t o i n c o n t r o s a r à p i e n o d i b u o n i r a p p o r t i , d i g r a n d e a m i c i z i a , d i s o l u z i o n i p e r q u a l u n q u e p r o b l e m a c i p o s s a e s s e r e o g g i " .