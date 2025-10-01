( A d n k r o n o s ) - " Q u e s t a è u n ' i n i z i a t i v a d i c u i s o n o a l t a m e n t e c o n t e n t o - h a a g g i u n t o i l C a p o d e l l o S t a t o - e a n c h e p e r l ' I t a l i a è u n m o t i v o d i o r g o g l i o r e a l i z z a r e i n s i e m e a l l ' A z e r b a i g i a n q u e s t o a t e n e o , c h e m e t t e i n s i e m e n o n s o l t a n t o c a p a c i t à , r i s o r s e , a t t i t u d i n i a l l a r i c e r c a , a l l ' i n s e g n a m e n t o , a l l o s t u d i o d i d o c e n t i e g i o v a n i s t u d e n t i a z e r i e i t a l i a n i , m a c h e s o t t o l i n e a l ' a m i c i z i a c h e i n t e r c o r r e - i n t e n s a , a m p i a , f o r t e m e n t e c r e s c e n t e - t r a A z e r b a i g i a n e I t a l i a . U n ' i n i z i a t i v a e m b l e m a t i c a , e s e m p l a r e , c h e è a n c h e u n a p u n t a d i d i a m a n t e d e l l a n o s t r a c o l l a b o r a z i o n e c h e l e g a i n t e n s a m e n t e i n o s t r i P a e s i e i l o r o c i t t a d i n i " . " È u n ' o c c a s i o n e d i d i m o s t r a z i o n e d i c o m e s i p r o c e d e - h a q u i n d i r i b a d i t o M a t t a r e l l a - n e l l a v i t a i n t e r n a z i o n a l e , n e i r a p p o r t i t r a P a e s i c h e h a n n o a c u o r e i l b e n e s s e r e d e i c i t t a d i n i e l a s e r e n i t à d e l l o r o f u t u r o e d e l l a v i t a i n t e r n a z i o n a l e . N o n a c a s o B a k u e R o m a h a n n o a v u t o , e n o n s o l t a n t o p e r m o t i v i g e o g r a f i c i , u n a s t o r i a d i e s s e r e p u n t i d i i n c o n t r o , c r o c e v i a d i s c a m b i o , n o n s o l t a n t o d i c a r a t t e r e c o m m e r c i a l e . N e l l e r o t t e c h e a v e v a n o c o m e p r o t a g o n i s t i d i r i f e r i m e n t o B a k u e R o m a n o n t r a n s i t a v a n o s o l t a n t o m e r c i e p r o d o t t i , m a c i r c o l a v a n o i d e e , c o n o s c e n z e , s c a m b i o d i p r o s p e t t i v e e c i r c o l a v a a m i c i z i a e c o l l a b o r a z i o n e " . " R i n n o v a r e q u e s t o i n q u e s t o m o d o c o s ì e f f i c a c e , c o n c r e t o , d i a l t i s s i m a q u a l i t à c o m e u n a c o m u n e u n i v e r s i t à a z e r o - i t a l i a n a - h a r i b a d i t o i l P r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a - è a n c h e u n m e s s a g g i o a l l a c o m u n i t à i n t e r n a z i o n a l e s u c o m e s i s v o l g e l a v i t a n e l m o n d o m e t t e n d o i n s i e m e , n o n c o n t r a p p o n e n d o , c a p a c i t à , t a l e n t i , r i s o r s e e p r o s p e t t i v e " .