B a k u , 3 0 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " S o n o f e l i c e d i e s s e r e n u o v a m e n t e a B a k u , r i c o r d a n d o l a v i s i t a d i s e t t e a n n i f a , i n c u i i n s i e m e a b b i a m o d a t o u n a f o r t e s p i n t a p e r i l T a p - e l e s o n o a n c o r a r i c o n o s c e n t e p e r q u e l l o - e l a s u a v i s i t a g r a d i t i s s i m a a R o m a , i d i v e r s i i n c o n t r i c h e a b b i a m o a v u t o s e m p r e a l l ' i n s e g n a d e l l a c o l l a b o r a z i o n e e d e l l ' a m i c i z i a . C o m e l e i h a d e t t o s i a m o d a n d o r e a l m e n t e e p i e n a m e n t e c o r p o a l p a r t e n a r i a t o s t r a t e g i c o t r a i n o s t r i P a e s i " . L o h a a f f e r m a t o i l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a , S e r g i o M a t t a r e l l a , d u r a n t e l ' i n c o n t r o c o n i l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a d e l l ' A z e r b a i g i a n , I l h a m A l i y e v , e l e r i s p e t t i v e d e l e g a z i o n i . " U n a c o l l a b o r a z i o n e c r e s c e n t e , s e m p r e p i ù a m p i a , a r t i c o l a t a i n v a r i a m b i t i . È s i g n i f i c a t i v o d o m a n i , e l e s o n o g r a t o p e r l ' i n v i t o c h e m i h a f a t t o , e s s e r e p r e s e n t i i n s i e m e p e r l ' i n a u g u r a z i o n e d e l c a m p u s d e l l ' u n i v e r s i t à a z e r o - i t a l i a n a , p e r c h é q u e s t o r a f f i g u r a - h a p r o s e g u i t o i l C a p o d e l l o S t a t o - u n p a r t e n a r i a t o n o n l i m i t a t o a d i n t e r e s s i e c o n o m i c i , a l l ' i m p o r t a n t i s s i m o v e r s a n t e e n e r g e t i c o e i n d u s t r i a l e , m a a n c h e a l l a c u l t u r a , a l l ' i s t r u z i o n e , a l l a v i t a d e i n o s t r i g i o v a n i . Q u e s t o è u n p u n t o c h e d i m o s t r a l a s a l d e z z a d e l l e n o s t r a c o l l a b o r a z i o n e . E s o n o l i e t i s s i m o p e r q u e s t o e s o n o g r a t o p e r l ' i n v i t o " . " Q u e s t o - h a c o n c l u s o M a t t a r e l l a - c i c o n s e n t e d i p r o g e t t a r e u l t e r i o r i t a p p e , u l t e r i o r i t r a g u a r d i d e l l a n o s t r a c o l l a b o r a z i o n e e a n c h e p e r c o n t r i b u i r e a i n t e n s i f i c a r e l a c o l l a b o r a z i o n e t r a A z e r b a i g i a n e U n i o n e e u r o p e a s o t t o i l p r o f i l o e n e r g e t i c o , i n n a n z i t u t t o , m a i n g e n e r a l e s o t t o i l p r o f i l o d e l l a c o l l a b o r a z i o n e t r a i l s u o P a e s e e l ' U n i o n e e u r o p e a " .