( A d n k r o n o s ) - " È i n u t i l e d i r e c h e l e r e l a z i o n i c h e a b b i a m o t r a i n o s t r i P a e s i s o n o e c c e l l e n t i - h a p o i s o t t o l i n e a t o M a t t a r e l l a n e l l e d i c h i a r a z i o n i a l l a s t a m p a a l t e r m i n e d e l l ' i n c o n t r o - s o n o r e s i e v i d e n t i d a q u e s t i e v e n t i , d a q u e s t e s c e l t e , d a q u e s t e d e c i s i o n i c o m u n i . P e r q u e s t o a p p r e z z i a m o m o l t o l a c o l l a b o r a z i o n e , l a d i s p o n i b i l i t à d e l l ' A z e r b a i g i a n a p r o c e d e r e i n s i e m e , s v i l u p p a n d o u l t e r i o r m e n t e l a n o s t r a c o l l a b o r a z i o n e " . " A b b i a m o p a r l a t o c o n i l p r e s i d e n t e A l i y e v d e l l ' e s i g e n z a d i s v i l u p p a r e l a c o l l a b o r a z i o n e c o n l ' U n i o n e e u r o p e a e l ' I t a l i a s t a a d o p e r a n d o s i i n q u e s t a d i r e z i o n e . L ' A z e r b a i g i a n h a g i à u n ' i n t e r l o c u z i o n e a u t o r e v o l e , a m p i a , r i l e v a n t e c o n m o l t i P a e s i d e l l ' U n i o n e e c o n l ' U n i o n e e u r o p e a p e r c h è q u e s t a c r e s c a u l t e r i o r m e n t e . E l a n o s t r a c o l l a b o r a z i o n e i n q u e s t o a m b i t o è a n c o r a p i ù s i g n i f i c a t i v a p e r c h é d i m o s t r a c o m e s i a p o s s i b i l e c o n c r e t a m e n t e a c c r e s c e r l a , f a r l a s v i l u p p a r e , p e r f a r c r e s c e r e i n s i e m e i l b e n e s s e r e d e i n o s t r i P a e s i " . " S o n o l i e t i s s i m o d i e s s e r e n u o v a m e n t e q u i a B a k u e s o n o g r a t o a l p r e s i d e n t e p e r a v e r m i i n v i t a t o p e r l a s e c o n d a v o l t a . E n e l r i b a d i r g l i i l g r a n d e a p p r e z z a m e n t o d e l l ' I t a l i a p e r i l s u o r u o l o , l a s u a a t t i v i t à e i l s u o i m p e g n o i n s e d e i n t e r n a z i o n a l e , l o r i n g r a z i o p e r l ' a c c o g l i e n z a . D o m a n i - h a r i b a d i t o i l C a p o d e l l o S t a t o - s a r à u n g i o r n o i m p o r t a n t e p e r l a c u l t u r a a z e r a e i t a l i a n a : q u e s t a c o l l a b o r a z i o n e c h e s i e s t r i n s e c h e r à , c h e s i m a n i f e s t e r à i n q u e s t a i n a u g u r a z i o n e c h e d o m a n i m a t t i n a a v r ò l ' o n o r e d i f a r e c o n i l p r e s i d e n t e A l i y e v s a r à u n s e g n o i m p o r t a n t e d i c o m e s i i n t e n d e l a c o l l a b o r a z i o n e e l ' a m i c i z i a t r a i P a e s i . E t r a A z e r b a i g i a n e I t a l i a q u e s t a c o l l a b o r a z i o n e e q u e s t a a m i c i z i a s o n o a l m a s s i m o g r a d o " .