Roma, 14 feb. (Adnkronos) - "Lintervento del presidente del Consiglio Giorgia Meloni allAssemblea dei Capi di Stato e di Governo dellUnione africana ad Addis Abeba conferma la serietà e la visione strategica con cui lItalia sta affrontando il rapporto con il continente africano. Dire con chiarezza che il futuro dellItalia e dellEuropa dipende anche dal futuro dellAfrica significa riconoscere una realtà geopolitica evidente e assumersi la responsabilità di costruire un partenariato fondato sul rispetto e sulla cooperazione tra pari". Lo afferma il senatore Michele Barcaiuolo, capogruppo di Fratelli dItalia in commissione Esteri e Difesa. "In questo quadro -aggiunge- si inserisce il Piano Mattei, che sta contribuendo a rivoluzionare il modo di guardare e agire verso lAfrica: non assistenzialismo, non sfruttamento delle risorse, ma investimenti condivisi, formazione, sviluppo delle competenze e crescita reciproca. LItalia intende essere un ponte stabile tra Europa e Africa, costruendo relazioni solide e durature, capaci di generare benefici per entrambi i continenti e di rafforzare la fiducia nei confronti del nostro Paese. Linvito a partecipare allAssemblea dellUnione Africana è un riconoscimento importante che testimonia la fiducia nei confronti dellItalia. Il Governo Meloni sta dimostrando di avere una visione di lungo periodo, capace di coniugare interesse nazionale e responsabilità internazionale".