R o m a , 1 4 f e b . ( A d n k r o n o s ) - " L ’ i n t e r v e n t o d e l p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o G i o r g i a M e l o n i a l l ’ A s s e m b l e a d e i C a p i d i S t a t o e d i G o v e r n o d e l l ’ U n i o n e a f r i c a n a a d A d d i s A b e b a c o n f e r m a l a s e r i e t à e l a v i s i o n e s t r a t e g i c a c o n c u i l ’ I t a l i a s t a a f f r o n t a n d o i l r a p p o r t o c o n i l c o n t i n e n t e a f r i c a n o . D i r e c o n c h i a r e z z a c h e i l f u t u r o d e l l ’ I t a l i a e d e l l ’ E u r o p a d i p e n d e a n c h e d a l f u t u r o d e l l ’ A f r i c a s i g n i f i c a r i c o n o s c e r e u n a r e a l t à g e o p o l i t i c a e v i d e n t e e a s s u m e r s i l a r e s p o n s a b i l i t à d i c o s t r u i r e u n p a r t e n a r i a t o f o n d a t o s u l r i s p e t t o e s u l l a c o o p e r a z i o n e t r a p a r i " . L o a f f e r m a i l s e n a t o r e M i c h e l e B a r c a i u o l o , c a p o g r u p p o d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a i n c o m m i s s i o n e E s t e r i e D i f e s a . " I n q u e s t o q u a d r o - a g g i u n g e - s i i n s e r i s c e i l P i a n o M a t t e i , c h e s t a c o n t r i b u e n d o a r i v o l u z i o n a r e i l m o d o d i g u a r d a r e e a g i r e v e r s o l ’ A f r i c a : n o n a s s i s t e n z i a l i s m o , n o n s f r u t t a m e n t o d e l l e r i s o r s e , m a i n v e s t i m e n t i c o n d i v i s i , f o r m a z i o n e , s v i l u p p o d e l l e c o m p e t e n z e e c r e s c i t a r e c i p r o c a . L ’ I t a l i a i n t e n d e e s s e r e u n p o n t e s t a b i l e t r a E u r o p a e A f r i c a , c o s t r u e n d o r e l a z i o n i s o l i d e e d u r a t u r e , c a p a c i d i g e n e r a r e b e n e f i c i p e r e n t r a m b i i c o n t i n e n t i e d i r a f f o r z a r e l a f i d u c i a n e i c o n f r o n t i d e l n o s t r o P a e s e . L ’ i n v i t o a p a r t e c i p a r e a l l ’ A s s e m b l e a d e l l ’ U n i o n e A f r i c a n a è u n r i c o n o s c i m e n t o i m p o r t a n t e c h e t e s t i m o n i a l a f i d u c i a n e i c o n f r o n t i d e l l ’ I t a l i a . I l G o v e r n o M e l o n i s t a d i m o s t r a n d o d i a v e r e u n a v i s i o n e d i l u n g o p e r i o d o , c a p a c e d i c o n i u g a r e i n t e r e s s e n a z i o n a l e e r e s p o n s a b i l i t à i n t e r n a z i o n a l e " .