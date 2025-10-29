R o m a , 2 9 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " F r a t e l l i d ’ I t a l i a r i v e n d i c a c o n o r g o g l i o , i n u n p e r i o d o i n c u i s i t e n d e a d e n i g r a r e l ’ o p e r a d e l g o v e r n o M e l o n i , i d a t i I s t a t c h e m o s t r a n o c h i a r a m e n t e u n r i t o r n o a l p o t e r e d ’ a c q u i s t o d a p a r t e d e l l e f a m i g l i e i t a l i a n e . N o n a m o s c e n d e r e a l l o s t e s s o l i v e l l o d e l l e o p p o s i z i o n i m a r i s u l t a e v i d e n t e c o m e n e l 2 0 1 9 , c o n i l ’ e s e c u t i v o C o n t e 2 l a c r e s c i t a è s t a t a a p p e n a d e l l ' 1 , 1 p e r c e n t o m e n t r e c o n l ’ a t t u a l e g o v e r n o , a n c h e n e l 2 0 2 5 m a n o n s o l o , l e r e t r i b u z i o n i c r e s c o n o p i ù d e l l ’ i n f l a z i o n e " . C o s ì i l v i c e p r e s i d e n t e d e i s e n a t o r i d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a , S a l v o S a l l e m i . " N o n s t o a q u e s t i o n a r e s u l p a s s a t o , d o v e a p p a r e o v v i o c h e l e p o l i t i c h e a s s i s t e n z i a l i s t e h a n n o p a r a l i z z a t o i l r i l a n c i o d e l l a n o s t r a e c o n o m i a , m a r i l e v o s e m p l i c e m e n t e c h e i l l i v e l l o d e l l e r e t r i b u z i o n i i n I t a l i a è c r e s c i u t o n e l 2 0 2 5 d e l 3 , 3 p e r c e n t o r i s p e t t o a l l ’ a n n o p r e c e d e n t e , q u a n d o s i e r a g i à r e g i s t r a t o u n p i ù 3 , 1 p e r c e n t o " , c o n c l u d e .