R o m a , 1 2 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " I d a t i d i f f u s i d a l l ’ I s t a t s u l l a c r e s c i t a d e i p r e z z i d e i g e n e r i a l i m e n t a r i d o v r e b b e r o f a r r i f l e t t e r e t u t t i . I n q u e s t i a n n i , s o t t o i l g o v e r n o M e l o n i , i l c o s t o d e l l a v i t a h a a v u t o u n a f i a m m a t a c h e n o n s i v e d e v a d a d e c e n n i , c o n a u m e n t i m e d i d i q u a s i i l 2 5 % . M e n t r e i p r e z z i s a l i v a n o , i s a l a r i e g l i s t i p e n d i r e s t a v a n o a l p a l o : o g g i , i n t e r m i n i r e a l i , v a l g o n o a n c o r a c i r c a l ’ 8 % i n m e n o r i s p e t t o a l 2 0 2 1 . È i l s e g n o d i u n P a e s e i n c u i c r e s c e l a p o v e r t à l a v o r a t i v a e i n c u i m i l i o n i d i p e r s o n e f a t i c a n o a d a r r i v a r e a f i n e m e s e " . A d i r l o i n u n a n o t a è A n t o n i o M i s i a n i , r e s p o n s a b i l e E c o n o m i a n e l l a s e g r e t e r i a n a z i o n a l e d e l P a r t i t o d e m o c r a t i c o . " L o c o n f e r m a n o i d a t i I s t a t s u l l a p o v e r t à a s s o l u t a , m a a n c h e q u e l l i – a n c o r a p i ù d r a m m a t i c i – s u l l a r i n u n c i a a l l e c u r e : i n s o l i d u e a n n i , g l i i t a l i a n i c h e h a n n o d o v u t o r i n u n c i a r e a c u r a r s i p e r l e l i s t e d ’ a t t e s a o p e r c h é n o n p o s s o n o p e r m e t t e r s i l a s a n i t à p r i v a t a s o n o p a s s a t i d a 4 a q u a s i 6 m i l i o n i . D a v a n t i a t u t t o q u e s t o , i l g o v e r n o c o n t i n u a a v o l t a r s i d a l l ’ a l t r a p a r t e , r e s p i n g e n d o o g n i p r o p o s t a s e r i a s u l s a l a r i o m i n i m o e s c e g l i e n d o d i n o n i n t e r v e n i r e s u i n o d i s t r u t t u r a l i c h e c o m p r i m o n o r e d d i t i e c o n s u m i . C o n t i n u a n d o a f a r f i n t a d i n u l l a , i l g o v e r n o c o n t r i b u i s c e a d a g g r a v a r e l a c r i s i s o c i a l e e l a s t a g n a z i o n e d e l l ’ e c o n o m i a i t a l i a n a , z a v o r r a t a d a c o n s u m i d e l l e f a m i g l i e f e r m i a l p a l o " . " S e r v e u n c a m b i o d i r o t t a : p e r q u e s t o i l P a r t i t o D e m o c r a t i c o s i b a t t e r à i n P a r l a m e n t o p e r m o d i f i c a r e u n a l e g g e d i b i l a n c i o c h e i g n o r a l a s o f f e r e n z a s o c i a l e d e l P a e s e e c o n t i n u a a m e t t e r e l a f i n a n z a e l e a g e n z i e d i r a t i n g p r i m a d e l l e p e r s o n e " .