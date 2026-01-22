T e l A v i v , 2 2 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " L a r i c h i e s t a d i g r a z i a d e v e e s s e r e s o t t o p o s t a a d i v e r s i p a r e r i l e g a l i p r e s s o i l m i n i s t e r o d e l l a G i u s t i z i a . I l p r o c e s s o h a u n i m p a t t o n e g a t i v o s u l P a e s e , è n e c e s s a r i o t r o v a r e s o l u z i o n i . A g i s c o i n c o n f o r m i t à c o n l e l e g g i d e l l o S t a t o " . L o h a d e t t o a i m e d i a i l p r e s i d e n t e i s r a e l i a n o I s a a c H e r z o g p a r l a n d o d e l l a r i c h i e s t a d i g r a z i a d e l p r i m o m i n i s t r o B e n j a m i n N e t a n y a h u . R i g u a r d o a l l a r i c h i e s t a r i c e v u t a i n m e r i t o d a l p r e s i d e n t e d e g l i S t a t i U n i t i D o n a l d T r u m p , H e r z o g s i è l i m i t a t o a d i c h i a r a r e : " R i s p e t t o p r o f o n d a m e n t e i l p r e s i d e n t e T r u m p " .