T e l A v i v , 1 s e t . ( A d n k r o n o s ) - I l m i n i s t r o d e l l a S i c u r e z z a N a z i o n a l e , I t a m a r B e n G v i r , h a a p p r o v a t o l ' a g g i u n t a d i c i n q u e c i t t à e m u n i c i p a l i t à a l l ' e l e n c o d e l l e c o m u n i t à i d o n e e a l p o r t o d ' a r m i p r i v a t o , t r a c u i K i r y a t G a t , K i r y a t M a l a c h i , G a n Y a v n e , i l C o n s i g l i o R e g i o n a l e d i M e g i d d o e T e l M o n d . C i ò s i g n i f i c a c h e c i r c a 1 0 0 . 0 0 0 c i t t a d i n i i n p i ù p o t r a n n o p o r t a r e a r m i d a f u o c o p r i v a t e . L o r e n d o n o n o t o i m e d i a i s r a e l i a n i .