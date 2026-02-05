T e l A v i v , 5 f e b . ( A d n k r o n o s ) - T r e u o m i n i s o n o s t a t i u c c i s i a c o l p i d ' a r m a d a f u o c o a S u w e i d H a m i r a , l o c a l i t à a r a b a d e l l a B a s s a G a l i l e a . D u e u o m i n i s o n o s t a t i d i c h i a r a t i m o r t i s u l p o s t o n e l v i l l a g g i o s e t t e n t r i o n a l e , m e n t r e l a s e c o n d a v i t t i m a è d e c e d u t a s u c c e s s i v a m e n t e i n o s p e d a l e a c a u s a d e l l e f e r i t e r i p o r t a t e . L a c r i m i n a l i t à v i o l e n t a a c r e s c e r e s e n z a c o n t r o l l o n e l l e l o c a l i t à a r a b e d i t u t t o i l p a e s e . L ' a n n o s c o r s o è s t a t o l ' a n n o p i ù s a n g u i n o s o n e l l a s t o r i a d e l l a s o c i e t à a r a b a , c o n 2 5 2 p e r s o n e u c c i s e i n e p i s o d i d i v i o l e n z a . M o l t i l e a d e r a r a b i a c c u s a n o l e f o r z e d e l l ' o r d i n e d i n e g l i g e n z a . C r i t i c h e s i s o n o s o l l e v a t e c o n t r o i l m i n i s t r o d e l l a S i c u r e z z a N a z i o n a l e d i e s t r e m a d e s t r a I t a m a r B e n G v i r , c h e s o v r i n t e n d e a l l a p o l i z i a . D a q u a n d o h a a s s u n t o l ' i n c a r i c o n e l 2 0 2 3 , i l t a s s o d i o m i c i d i n e l l a s o c i e t à a r a b a è r a d d o p p i a t o e d a a l l o r a h a c o n t i n u a t o a c r e s c e r e .