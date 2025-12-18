R o m a , 1 8 d i c . ( A d n k r o n o s ) - L a s u p e r f i c i e a g r i c o l a b i o l o g i c a i n I t a l i a s u p e r a i 2 , 5 m i l i o n i d i e t t a r i ( + 2 , 4 % s u l 2 0 2 3 ) r a p p r e s e n t a n d o i l 2 0 , 2 % d e l l a S A U n a z i o n a l e , u n a q u o t a c h e r e n d e s e m p r e p i ù p r o s s i m o i l t r a g u a r d o d e l 2 5 % f i s s a t o d a l l e s t r a t e g i e U E F a r m t o F o r k e B i o d i v e r s i t à p e r i l 2 0 3 0 . L ' I t a l i a s i c o n f e r m a a i v e r t i c i e u r o p e i p e r q u e s t o i n d i c a t o r e c o n v a l o r i d e c i s a m e n t e s u p e r i o r i a q u e l l i r e g i s t r a t i n e l l e a l t r e g r a n d i e c o n o m i e a g r i c o l e c o n t i n e n t a l i ( S p a g n a 1 2 , 3 % , G e r m a n i a 1 1 , 5 % , F r a n c i a 9 , 9 % ) . L a c r e s c i t a d e l l e s u p e r f i c i è t r a i n a t a s o p r a t t u t t o d a p r a t i e p a s c o l i ( + 8 , 2 % ) , m e n t r e r i s u l t a n o i n l i e v e f l e s s i o n e i s e m i n a t i v i e l e c o l t u r e o r t i v e . I n a u m e n t o a n c h e l e c o l t u r e p e r m a n e n t i . N e l c o m p a r t o z o o t e c n i c o , i l n u m e r o d i c a p i b i o l o g i c i m o s t r a u n a d i n a m i c a c o m p l e s s i v a m e n t e p o s i t i v a , i n c o n t r o t e n d e n z a r i s p e t t o a l l a z o o t e c n i a c o n v e n z i o n a l e , c o n i n c i d e n z e p a r t i c o l a r m e n t e r i l e v a n t i p e r c a p r i n i , o v i n i e b o v i n i . A l i v e l l o t e r r i t o r i a l e , i l M e z z o g i o r n o c o n c e n t r a i l 5 8 % d e l l a S A U b i o l o g i c a n a z i o n a l e , s e g u i t o d a l C e n t r o ( 2 3 % ) e d a l N o r d ( 1 9 % ) , m a è i l S e t t e n t r i o n e a c r e s c e r e a r i t m o p i ù e l e v a t o ( + 8 , 4 % a f r o n t e d e l + 3 , 5 % d e l M e r i d i o n e ) . P r o s e g u e a n c h e l a c r e s c i t a d e g l i o p e r a t o r i b i o l o g i c i , c h e n e l 2 0 2 4 r a g g i u n g o n o q u o t a 9 7 . 1 6 0 u n i t à ( + 2 , 9 % s u l 2 0 2 3 ) . L ' a u m e n t o r i g u a r d a s o p r a t t u t t o l e a z i e n d e a g r i c o l e e i p r o d u t t o r i e s c l u s i v i , m e n t r e n e l m e d i o p e r i o d o s i r a f f o r z a i l m o d e l l o d e i p r o d u t t o r i c h e i n t e g r a n o p r o d u z i o n e e t r a s f o r m a z i o n e , s e g n a l e d i u n a m a g g i o r e s t r u t t u r a z i o n e d e l s e t t o r e . S u l f r o n t e d e i c o n s u m i , n e l 2 0 2 4 l a s p e s a d o m e s t i c a p e r p r o d o t t i b i o l o g i c i r a g g i u n g e i 3 , 9 6 m i l i a r d i d i e u r o , c o n u n a u m e n t o d e l 2 , 9 % r i s p e t t o a l 2 0 2 3 , m e n t r e i v o l u m i c r e s c o n o d e l 4 , 3 % , a c o n f e r m a d i u n a d i n a m i c a d e i p r e z z i g e n e r a l m e n t e p i ù c o n t e n u t a r i s p e t t o a i p r o d o t t i c o n v e n z i o n a l i . P e r e f f e t t o d i q u e s t e d i n a m i c h e p o s i t i v e , l ' i n c i d e n z a d e l b i o l o g i c o s u l l a s p e s a a g r o a l i m e n t a r e c o m p l e s s i v a t o r n a a c r e s c e r e , a t t e s t a n d o s i a l 3 , 6 % .