R o m a , 1 8 n o v . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - P r e n d e a v v i o i l 2 0 n o v e m b r e p r e s s o l a s e d e d i A r p a L a z i o a v i a S a r e d o , l ’ O p e n s c h o o l L a z i o , u n a d e l l e t a p p e d e l p r o g e t t o n a z i o n a l e “ O p e n s c h o o l c o p e r n i c u s I s m e a p e r l a r e t e P a c ” . A l l ' e v e n t o i n t e r v e r r a n n o i l p r e s i d e n t e d e l l a R e g i o n e L a z i o F r a n c e s c o R o c c a e l ' a s s e s s o r e a l B i l a n c i o , P r o g r a m m a z i o n e e c o n o m i c a , A g r i c o l t u r a e S o v r a n i t à a l i m e n t a r e d e l l a R e g i o n e L a z i o G i a n c a r l o R i g h i n i ; i n c o n c l u s i o n e , p o r t e r à i l p r o p r i o s a l u t o i l m i n i s t r o d e l l ' A g r i c o l t u r a , d e l l a S o v r a n i t à A l i m e n t a r e e d e l l e F o r e s t e F r a n c e s c o L o l l o b r i g i d a . L ’ i n i z i a t i v a r a p p r e s e n t a u n p e r c o r s o d i f o r m a z i o n e , i n f o r m a z i o n e e a d d e s t r a m e n t o d e d i c a t o a l l ’ u t i l i z z o d e l P r o g r a m m a e u r o p e o d i o s s e r v a z i o n e d e l l a t e r r a C o p e r n i c u s e d e i s u o i s e r v i z i , a s u p p o r t o d i u n ’ a g r i c o l t u r a s e m p r e p i ù i n n o v a t i v a , s o s t e n i b i l e e c o n n e s s a a i s i s t e m i d i c o n o s c e n z a e i n n o v a z i o n e i n a g r i c o l t u r a ( A k i s ) . O r g a n i z z a t a d a I s m e a , n e l l ’ a m b i t o d e l P r o g r a m m a R e t e P a c 2 0 2 5 - 2 0 2 7 c o o r d i n a t o d a l m i n i s t e r o d e l l ’ A g r i c o l t u r a d e l l a S o v r a n i t à A l i m e n t a r e e d e l l e f o r e s t e , l a O p e n S c h o o l L a z i o s i r e a l i z z a g r a z i e a l l a c o l l a b o r a z i o n e d i u n a m p i o p a r t e n a r i a t o i s t i t u z i o n a l e e s c i e n t i f i c o c h e c o i n v o l g e l ’ A u t o r i t à d i G e s t i o n e d e l l a R e g i o n e L a z i o , A r s i a l , A r p a L a z i o , i l c o o r d i n a m e n t o n a z i o n a l e d e l l a C o p e r n i c u s A c a d e m y , g l i S t a t i g e n e r a l i d e l l ’ i n n o v a z i o n e , l e u n i v e r s i t à d i R o m a ' L a S a p i e n z a ' e ' T o r V e r g a t a ' , l ’ u n i v e r s i t à d e g l i s t u d i d e l l a T u s c i a , I s p r a , C r e a e A g e a . L ’ o b i e t t i v o s p e c i f i c o d e l l ’ e d i z i o n e l a z i a l e d e l l a O p e n S c h o o l , i n t i t o l a t a ' L ’ o s s e r v a z i o n e d e l l a T e r r a p e r l a g e s t i o n e d e i t e r r i t o r i r u r a l i e d e i r i s c h i a g r i c o l i c o r r e l a t i a l l a s c a r s i t à i d r i c a ' , è s e n s i b i l i z z a r e e f o r m a r e o p e r a t o r i , s t u d e n t i u n i v e r s i t a r i , c o n s u l e n t i e t e c n i c i s u l l ’ u s o i n t e g r a t o d i t e c n o l o g i e s a t e l l i t a r i , d a t i g e o i n f o r m a t i v i e s t r u m e n t i i c t p e r l a g e s t i o n e s o s t e n i b i l e d e l l e r i s o r s e a g r i c o l e e a m b i e n t a l i . Q u e s t e c o n o s c e n z e , o g g i p i ù c h e m a i , r a p p r e s e n t a n o u n v a l o r e a g g i u n t o p e r l a g e s t i o n e e t u t e l a d e l l ’ a m b i e n t e d a p a r t e d e l l e i m p r e s e a g r i c o l e e p e r l a m o d e r n i z z a z i o n e d e l l ’ a g r i c o l t u r a , o b i e t t i v o d e l l a P o l i t i c a A g r i c o l a C o m u n e ( P a c ) , n o n s o l o i n f u n z i o n e d e l l e e r o g a z i o n i d e i c o n t r i b u t i , m a a n c h e p e r i s u c c e s s i v i c o n t r o l l i . L a O p e n S c h o o l L a z i o s i s v o l g e r à i n q u a t t r o g i o r n a t e : 2 0 - 2 1 e 2 7 - 2 8 n o v e m b r e 2 0 2 5 e o f f r i r à a i p a r t e c i p a n t i : s e s s i o n i f o r m a t i v e s u i f o n d a m e n t i d e l l ’ o s s e r v a z i o n e d e l l a t e r r a , d e l l a g e o i n f o r m a z i o n e e d e l l ’ i c t , c o n u n f o c u s s u o p e n d a t a e o p e n s o u r c e ; d i m o s t r a z i o n i p r a t i c h e e a d d e s t r a m e n t o a l l ’ u s o d e i d a t i e d e i s e r v i z i m e s s i a d i s p o s i z i o n e i n m o d o a p e r t o e g r a t u i t o d a C o p e r n i c u s e d i q u e l l i m i r a t i e d i n t e g r a t i v i s v i l u p p a t i d a a l c u n e p m i o d a l l e a m m i n i s t r a z i o n i ; u n c o n t e s t f i n a l e , d u r a n t e i l q u a l e i d i s c e n t i , g u i d a t i d a t u t o r e s p e r t i , s a r a n n o c h i a m a t i a d a f f r o n t a r e u n a p r o b l e m a t i c a c o n s u l e n z i a l e r e a l e u t i l i z z a n d o l e c o m p e t e n z e a c q u i s i t e . L a g i o r n a t a i n a u g u r a l e v e d r à a n c h e l a p a r t e c i p a z i o n e d i r a p p r e s e n t a n t i d e l l e i s t i t u z i o n i n a z i o n a l i e r e g i o n a l i , t r a c u i : L i v i o P r o i e t t i , p r e s i d e n t e I s m e a , S e r g i o M a r c h i , d i r e t t o r e g e n e r a l e I s m e a , T o m m a s o A u r e l i , D i r e t t o r e G e n e r a l e A r p a L a z i o , M a s s i m i l i a n o R a f f a , p r e s i d e n t e A r s i a l ; R o b e r t o A l e a n d r i , d i r e t t o r e d e l l a d i r e z i o n e r e g i o n a l e a g r i c o l t u r a e s o v r a n i t à a l i m e n t a r e d e l l a R e g i o n e L a z i o , A n d r e a R o c c h i , p r e s i d e n t e C r e a e F r a n c e s c o S o f i a , d i r e t t o r e a r e a g e s t i o n e , s v i l u p p o e s i c u r e z z a d e i s i s t e m i i n f o r m a t i v i A g e a . C o p e r n i c u s è i l p r o g r a m m a d i o s s e r v a z i o n e d e l l a T e r r a d e l l ’ U n i o n e E u r o p e a , g e s t i t o d a l l a C o m m i s s i o n e e u r o p e a i n c o l l a b o r a z i o n e c o n g l i S t a t i m e m b r i , c h e m e t t e a d i s p o s i z i o n e s e r v i z i e d a t i a m b i e n t a l i b a s a t i s u o s s e r v a z i o n i s a t e l l i t a r i e m i s u r a z i o n i i n s i t u . L e i n f o r m a z i o n i , l i b e r a m e n t e a c c e s s i b i l i a t u t t i , s u p p o r t a n o i s t i t u z i o n i , i m p r e s e e c i t t a d i n i n e l m o n i t o r a g g i o d e l l ’ a m b i e n t e , n e l l a g e s t i o n e d e l l e r i s o r s e n a t u r a l i e n e l l o s v i l u p p o s o s t e n i b i l e . P e r d i f f o n d e r e l a c o n o s c e n z a e l ’ u t i l i z z o d e i d a t i C o p e r n i c u s , n e l 2 0 1 6 è n a t a l a C o p e r n i c u s A c a d e m y , u n a r e t e e u r o p e a c h e c o i n v o l g e u n i v e r s i t à , e n t i d i r i c e r c a e i s t i t u t i d i f o r m a z i o n e , c o n l ’ o b i e t t i v o d i p r o m u o v e r e c o m p e t e n z e e c o n s a p e v o l e z z a s u l l ’ O s s e r v a z i o n e d e l l a T e r r a e s u l l e s u e a p p l i c a z i o n i n e i d i v e r s i s e t t o r i – d a l l ’ a g r i c o l t u r a a l l e s c i e n z e s o c i a l i . D a l 2 0 2 1 I s m e a f a p a r t e u f f i c i a l m e n t e d e l l a r e t e C o p e r n i c u s A c a d e m y , c o n i l c o m p i t o d i v a l o r i z z a r e i l p o t e n z i a l e d e i d a t i s a t e l l i t a r i p e r i l m o n d o a g r i c o l o e r u r a l e . I n q u e s t ’ a m b i t o l e O p e n s c h o o l C o p e r n i c u s I s m e a r a p p r e s e n t a n o u n m o d e l l o a r e t e c h e f a v o r i s c e l a c o l l a b o r a z i o n e t r a e n t i p u b b l i c i , u n i v e r s i t à , c e n t r i d i r i c e r c a , a r p a r e g i o n a l i e i m p r e s e d o t a t e d i s p e c i f i c h e c o m p e t e n z e C o p e r n i c u s . A d a p r i l e d i q u e s t ’ a n n o I s m e a , i n q u a l i t à d i r a p p r e s e n t a n t e i s t i t u z i o n a l e d e l s e t t o r e a g r i c o l o a l l ' i n t e r n o d e l l a r e t e e u r o p e a d e l l a C o p e r n i c u s A c a d e m y , h a p r e s o p a r t e a l l a G e n e r a l a s s e m b l y d e g l i E U s p a c e n e t w o r k s , l ' a p p u n t a m e n t o a n n u a l e p r o m o s s o d a l l a C o m m i s s i o n e U e c h e r i u n i s c e i m e m b r i d e l l a r e t e c h e c o n t r i b u i s c o n o a f a r c o n o s c e r e i l p r o g r a m m a s p a z i a l e e u r o p e o a l i v e l l o g l o b a l e .