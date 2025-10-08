R o m a , 8 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - " I n I t a l i a a b b i a m o v a l o r i e r e g o l e c h e a f f o n d a n o n e l l a n o s t r a c u l t u r a e c h e c h i v i e n e d a f u o r i d e v e r i g o r o s a m e n t e o s s e r v a r e . L ’ i n t e g r a z i o n e , d e l r e s t o , s i f o n d a s u l r i s p e t t o . P e r q u e s t o a c c o l g o c o n g r a n d e f a v o r e l a p d l d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a p r e s e n t a t a o g g i i n u n a c o n f e r e n z a s t a m p a a l l a C a m e r a c h e a r g i n a i l f o n d a m e n t a l i s m o i s l a m i c o , i l s e p a r a t i s m o e l a s h a r i a . N o n è t o l l e r a b i l e l a p r e s e n z a d i c o m u n i t à c h i u s e c h e s i a u t o d i s c i p l i n a n o a n d a n d o c o n t r o l e l e g g i d e l l o S t a t o " . C o s ì i n u n a n o t a l a s e n a t r i c e d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a F r a n c e s c a T u b e t t i . " D u n q u e s ì a l l a r e g o l a m e n t a z i o n e d e i f i n a n z i a m e n t i a l l e m o s c h e e , s ì a l c o n t r a s t o d e i m a t r i m o n i f o r z a t i e a l d i v i e t o d i i n d o s s a r e i l v e l o i n t e g r a l e . L a r i c o n o s c i b i l i t à i n p u b b l i c o d e g l i i n d i v i d u i v a s a l v a g u a r d a t a . F r a t e l l i d ’ I t a l i a è p e r i l r i s p e t t o d e l l e r e g o l e e d e l l a c u l t u r a i t a l i a n a , n o n p r o d u c e c h i a c c h i e r e m a f a u n a p r o p o s t a d i l e g g e c o n c r e t a " , c o n c l u d e .