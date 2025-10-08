R o m a , 8 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - " L a p r o p o s t a d i l e g g e c o n t r o i l s e p a r a t i s m o i s l a m i c o è u n p a s s o d i c i v i l t à e d i c o r a g g i o . T u t e l a i v a l o r i d e l l a R e p u b b l i c a , l a d i g n i t à d e l l e d o n n e e i l p r i n c i p i o d i u g u a g l i a n z a s a n c i t o d a l l a C o s t i t u z i o n e . I l t e s t o c o n t r a s t a o g n i f o r m a d i f o n d a m e n t a l i s m o e v i e t a p r a t i c h e i n a c c e t t a b i l i c o m e m a t r i m o n i f o r z a t i e c e r t i f i c a t i d i v e r g i n i t à . I n t r o d u c e i n o l t r e t r a s p a r e n z a n e i f i n a n z i a m e n t i d e i l u o g h i d i c u l t o e r e g o l e p e r e v i t a r e l a n a s c i t a d i e n c l a v e c h i u s e d o v e s i a p p l i c a n o n o r m e i n c o n t r a s t o c o n l e l e g g i e i d i r i t t i i t a l i a n i " . C o s ì i l v i c e c a p o g r u p p o d i F r a t e l l i d ' I t a l i a a l l a C a m e r a d e i d e p u t a t i E l i s a b e t t a G a r d i n i . " F r a t e l l i d ’ I t a l i a d i f e n d e l a l i b e r t à r e l i g i o s a , m a r i f i u t a o g n i f o r m a d i s o t t o m i s s i o n e e n e g a z i o n e d e i d i r i t t i u m a n i . C o n q u e s t a p r o p o s t a v o g l i a m o a f f e r m a r e c o n c h i a r e z z a c h e i n I t a l i a v a l g o n o l e r e g o l e d e l l a R e p u b b l i c a , i l r i s p e t t o d e l l a p e r s o n a e l ’ u g u a g l i a n z a t r a u o m o e d o n n a : p r i n c i p i n o n n e g o z i a b i l i d e l l a n o s t r a d e m o c r a z i a " , c o n c l u d e .