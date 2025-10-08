R o m a , 8 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - " L a l e g g e c o n t r o i l s e p a r a t i s m o i s l a m i c o r a p p r e s e n t a u n p a s s o n e c e s s a r i o p e r p r o t e g g e r e l ’ i d e n t i t à i t a l i a n a , l a s i c u r e z z a d e i c i t t a d i n i e l a l i b e r t à d e l l e d o n n e . N o n s i t r a t t a d i l i m i t a r e l a l i b e r t à r e l i g i o s a , m a d i i m p e d i r e c h e e s s a v e n g a s t r u m e n t a l i z z a t a p e r g i u s t i f i c a r e p r a t i c h e i n c o m p a t i b i l i c o n i p r i n c i p i d e l l a n o s t r a C o s t i t u z i o n e e d e l l a n o s t r a s o c i e t à . L a n o r m a i n t r o d u c e s t r u m e n t i c o n c r e t i p e r i m p e d i r e i l r a d i c a m e n t o d i p r a t i c h e f o n d a m e n t a l i s t e e d i f i n a n z i a m e n t i o p a c h i c h e p o s s o n o m i n a c c i a r e l a s i c u r e z z a e l a c o e s i o n e s o c i a l e " . C o s ì i l c a p o g r u p p o d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a a l l a C a m e r a G a l e a z z o B i g n a m i , n e l c o r s o d e l l a c o n f e r e n z a s t a m p a ' S t o p a l f o n d a m e n t a l i s m o i s l a m i c o : u n a l e g g e c o n t r o i l s e p a r a t i s m o ' a M o n t e c i t o r i o . " T r a s p a r e n z a n e i f o n d i d e s t i n a t i a i l u o g h i d i c u l t o , d i v i e t o d i i n d u m e n t i c h e i m p e d i s c o n o i l r i c o n o s c i m e n t o d e l v o l t o , p e n e p i ù s e v e r e p e r m a t r i m o n i f o r z a t i e c e r t i f i c a t i d i v e r g i n i t à : s o n o m i s u r e d i c i v i l t à e d i r i s p e t t o p e r l a d i g n i t à d e l l e p e r s o n e . L ' o b i e t t i v o d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a d a s e m p r e è q u e l l o d i d i f e n d e r e l a n o s t r a i d e n t i t à , l a l i b e r t à d e l l e d o n n e e l a s i c u r e z z a d e i c i t t a d i n i , c o n t r a s t a n d o c o n f e r m e z z a o g n i f o r m a d i e s t r e m i s m o e o g n i t e n t a t i v o d i c r e a r e s o c i e t à p a r a l l e l e s u l t e r r i t o r i o i t a l i a n o " , c o n c l u d e .