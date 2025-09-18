R o m a , 1 8 s e t . ( A d n k r o n o s ) - “ I l c e t o m e d i o è u n a p r i o r i t à , c i v o g l i a m o m u o v e r e p e r l a f a s c i a 2 8 - 5 0 m i l a e u r o p o r t a n d o l ’ a l i q u o t a d a l 3 5 a l 3 3 % e d e v e n t u a l m e n t e a l l a r g a r c i s i n o a i 6 0 m i l a e u r o " u n i n t e r v e n t o c h e c o m p l e s s i v a m e n t e " i n t e r e s s e r e b b e 1 3 , 6 m i l i o n i d i c o n t r i b u e n t i " e " q u i n d i h a e s i g e n z e ” d a s o d d i s f a r e i n m a t e r i a d i c o n t i p u b b l i c i . C o s ì i l v i c e m i n i s t r o d e l l ’ E c o n o m i a , M a u r i z i o L e o , n e l s u o i n t e r v e n t o a T e l e F i s c o , o r g a n i z z a t o d a l S o l e 2 4 O r e , a f f e r m a n d o c h e a q u e s t o i n t e r v e n t o s i p o t r e b b e “ a g g i u n g e r e i l m e c c a n i s m o d i r i v a l u t a z i o n e d e l l e d e t r a z i o n i i n r e l a z i o n e a l l a c o m p o s i z i o n e d e l n u c l e o f a m i l i a r e ” , p e r c h é s o n o “ t e m i d a t r a t t a r e u n p o ’ c o n g i u n t a m e n t e ” .