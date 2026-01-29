W a s h i n g t o n , 2 9 g e n . ( A d n k r o n o s ) - I l p r e s i d e n t e D o n a l d T r u m p s t a v a l u t a n d o l a p o s s i b i l i t à d i u n n u o v o a t t a c c o c o n t r o l ' I r a n d o p o c h e l e d i s c u s s i o n i p r e l i m i n a r i t r a W a s h i n g t o n e T e h e r a n s u l l a l i m i t a z i o n e d e l p r o g r a m m a n u c l e a r e d e l P a e s e e s u l l a p r o d u z i o n e d i m i s s i l i b a l i s t i c i n o n h a n n o p o r t a t o p r o g r e s s i . A s c r i v e r n e è l a C n n , c h e c i t a f o n t i a c o n o s c e n z a d e l l e d i s c u s s i o n i i n t e r n e a l l ' a m m i n i s t r a z i o n e a m e r i c a n a . I e r i T r u m p h a l a n c i a t o u n u l t i m a t u m a T e h e r a n : " S i s p e r a c h e l ' I r a n s i s i e d a r a p i d a m e n t e a l t a v o l o d e l l e t r a t t a t i v e e n e g o z i u n a c c o r d o e q u o e g i u s t o - S E N Z A A R M I N U C L E A R I - c h e s i a v a n t a g g i o s o p e r t u t t e l e p a r t i . I l t e m p o s t a p e r s c a d e r e " . T r a l e o p z i o n i p e r u n p o t e n z i a l e a t t a c c o a l l ' I r a n , i l p r e s i d e n t e T r u m p s t a r e b b e v a l u t a n d o q u e l l e d i a t t a c c h i a e r e i m i l i t a r i s t a t u n i t e n s i d i r e t t i c o n t r o i l e a d e r i r a n i a n i e i f u n z i o n a r i d e l l a s i c u r e z z a r i t e n u t i r e s p o n s a b i l i d e l l e u c c i s i o n i d i m a n i f e s t a n t i , a t t a c c h i c o n t r o s i t i n u c l e a r i i r a n i a n i e i s t i t u z i o n i g o v e r n a t i v e . T r u m p n o n h a a n c o r a p r e s o u n a d e c i s i o n e d e f i n i t i v a s u c o m e p r o c e d e r e m a r i t i e n e c h e l e s u e o p z i o n i m i l i t a r i s i a n o s t a t e a m p l i a t e r i s p e t t o a l l ' i n i z i o d i q u e s t o m e s e , o r a c h e u n g r u p p o d ' a t t a c c o d i p o r t a e r e i s t a t u n i t e n s i è p r e s e n t e n e l l a r e g i o n e : i l G r u p p o d e l l a P o r t a e r e i U S S A b r a h a m L i n c o l n è e n t r a t o n e l l ' O c e a n o I n d i a n o l u n e d ì e c o n t i n u a a d a v v i c i n a r s i a l l ' I r a n , d o v e p o t r e b b e s u p p o r t a r e e v e n t u a l i o p e r a z i o n i c o n t r o i l P a e s e o a p r o t e z i o n e d e g l i a l l e a t i r e g i o n a l i . G l i S t a t i U n i t i e l ' I r a n a v e v a n o s c a m b i a t o m e s s a g g i - a n c h e t r a m i t e d i p l o m a t i c i o m a n i t i e t r a l ' i n v i a t o d i T r u m p S t e v e W i t k o f f e i l m i n i s t r o d e g l i E s t e r i i r a n i a n o , A b b a s A r a g h c h i - a l l ' i n i z i o d i q u e s t o m e s e r i g u a r d o a u n p o s s i b i l e i n c o n t r o p e r e v i t a r e u n a t t a c c o s t a t u n i t e n s e , c h e T r u m p a v e v a m i n a c c i a t o i n r i s p o s t a a l l a r e p r e s s i o n e d e i m a n i f e s t a n t i . S i è a v u t a u n a b r e v e d i s c u s s i o n e s u u n i n c o n t r o d i p e r s o n a , m a n o n s i è m a i c o n c r e t i z z a t o , h a s p i e g a t o u n a f o n t e . N o n c i s o n o s t a t e t r a t t a t i v e d i r e t t e v e r e e p r o p r i e t r a S t a t i U n i t i e I r a n , p e r c h é T r u m p h a i n t e n s i f i c a t o l e m i n a c c e d i a z i o n e m i l i t a r e n e g l i u l t i m i g i o r n i . L ' A l t a r a p p r e s e n t a n t e U e p e r g l i A f f a r i e s t e r i , K a j a K a l l a s , e n t r a n d o a l l a r i u n i o n e d e l C o n s i g l i o a f f a r i e s t e r i a B r u x e l l e s , h a d e t t o d i a s p e t t a r s i c h e " s a r e m o d ' a c c o r d o s u l l ' i n s e r i m e n t o d e l l a G u a r d i a r i v o l u z i o n a r i a i r a n i a n a n e l l a l i s t a d i o r g a n i z z a z i o n i t e r r o r i s t i c h e " , s o t t o l i n e a n d o c h e t a l e d e s i g n a z i o n e m e t t e r à i P a s d a r a n " s u l l o s t e s s o p i a n o d i A l Q a e d a , H a m a s , D a e s h " .