T e h e r a n , 1 1 n o v . ( A d n k r o n o s ) - L ' I r a n n o n m i r a a d o t a r s i d i b o m b e n u c l e a r i , m a v u o l e r a g g i u n g e r e u n " a c c o r d o p a c i f i c o s u l n u c l e a r e " e n o n s c e n d e r à a c o m p r o m e s s i s u l l a s i c u r e z z a n a z i o n a l e . L o h a d e t t o i l v i c e m i n i s t r o d e g l i E s t e r i i r a n i a n o S a e e d K h a t i b z a d e h a l 1 2 m o d i b a t t i t o s t r a t e g i c o d i A b u D h a b i . " T e h e r a n n o n è a l l a r i c e r c a d i b o m b e n u c l e a r i - h a d i c h i a r a t o - E ' p r o n t a a r a s s i c u r a r e i l m o n d o s u q u e s t o p u n t o . S i a m o m o l t o o r g o g l i o s i d e l n o s t r o p r o g r a m m a n u c l e a r e n a z i o n a l e " . K h a t i b z a d e h h a a g g i u n t o c h e g l i S t a t i U n i t i s t a n n o i n v i a n d o a l l ' I r a n , a t t r a v e r s o P a e s i t e r z i , m e s s a g g i c o n t r a d d i t t o r i s u i c o l l o q u i s u l n u c l e a r e .