T e h e r a n , 7 f e b . ( A d n k r o n o s ) - " Q u a l s i a s i a z i o n e m i l i t a r e c o n t r o l ' I r a n c o m p o r t e r à u n p r e z z o p e s a n t e e i r r e v e r s i b i l e p e r i n e m i c i " . L o h a d e t t o i l C a p o d i S t a t o M a g g i o r e i r a n i a n o A b d u l R a h i m M o u s a v i i n u n d i s c o r s o i n o c c a s i o n e d e l l a " G i o r n a t a d e l l ' A e r o n a u t i c a M i l i t a r e " , l a n c i a n d o u n ' u l t e r i o r e m i n a c c i a n e l c o n t e s t o d e l l e t e n s i o n i p e r l a s i c u r e z z a l e g a t e a u n p o s s i b i l e a t t a c c o d e g l i S t a t i U n i t i . S e c o n d o M o u s a v i , " i n e m i c i s o n o b e n c o n s a p e v o l i c h e q u a l s i a s i a g g r e s s i o n e m i l i t a r e s i c o n c l u d e r à c o n u n a s c o n f i t t a s t r a t e g i c a e a m p l i e r à l a p o r t a t a d e l l a g u e r r a n e l l a r e g i o n e . L e n o s t r e f o r z e s o n o a l m a s s i m o l i v e l l o d i p r o n t e z z a e i n p i e n o c o o r d i n a m e n t o , p r o n t e a r i s p o n d e r e " .