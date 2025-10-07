T e h e r a n , 7 o t t . ( A d n k r o n o s / A f p ) - L ' I r a n h a r e s p i n t o g l i a v v e r t i m e n t i d i B e n j a m i n N e t a n y a h u s u l s u o p r o g r a m m a m i s s i l i s t i c o , d e f i n e n d o l i i n v e n t a t i , d o p o c h e i l p r i m o m i n i s t r o i s r a e l i a n o a v e v a a f f e r m a t o c h e l a r e p u b b l i c a i s l a m i c a s t a v a s v i l u p p a n d o r a z z i i n g r a d o d i r a g g i u n g e r e l e c i t t à d e g l i S t a t i U n i t i . I n u n ' i n t e r v i s t a a l p o d c a s t e r s t a t u n i t e n s e B e n S h a p i r o , i e r i N e t a n y a h u a v e v a d i c h i a r a t o : " L ' I r a n s t a s v i l u p p a n d o m i s s i l i b a l i s t i c i i n t e r c o n t i n e n t a l i c o n u n a g i t t a t a d i 8 . 0 0 0 c h i l o m e t r i " . " C o s a s i g n i f i c a ? S e a g g i u n g o n o a l t r i 3 . 0 0 0 c h i l o m e t r i , h a n n o n e l m i r i n o . . . N e w Y o r k C i t y , W a s h i n g t o n , B o s t o n , M i a m i , M a r - a - L a g o " , a v e v a a g g i u n t o , r i f e r e n d o s i a l l a r e s i d e n z a i n F l o r i d a d e l p r e s i d e n t e d e g l i S t a t i U n i t i D o n a l d T r u m p . I l m i n i s t r o d e g l i E s t e r i i r a n i a n o , A b b a s A r a g h c h i , h a c o n d a n n a t o s u X l e a f f e r m a z i o n i d i N e t a n y a h u , a f f e r m a n d o c h e " I s r a e l e s t a c e r c a n d o d i d i p i n g e r e l e c a p a c i t à d i f e n s i v e d e l l ' I r a n c o m e u n a m i n a c c i a i m m a g i n a r i a " .