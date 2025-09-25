T e h e r a n , 2 5 s e t . ( A d n k r o n o s ) - L e a f f e r m a z i o n i d e g l i S t a t i U n i t i s e c o n d o c u i s a r e b b e r o i n t r a t t a t i v e c o n l ' I r a n p e r a v v i a r e n e g o z i a t i s u l l a s u a p o l i t i c a n u c l e a r e s o n o f a l s e . L o h a d i c h i a r a t o i l p o r t a v o c e d e l m i n i s t e r o d e g l i E s t e r i d i T e h e r a n E s m a e i l B a g h a e i . " L ' a f f e r m a z i o n e d e l l ' A m e r i c a d i v o l e r r i c o r r e r e a l l a d i p l o m a z i a n o n è a l t r o c h e u n i n g a n n o e u n a p a l e s e c o n t r a d d i z i o n e ; n o n s i p u ò b o m b a r d a r e u n P a e s e m e n t r e s i è i m p e g n a t i i n n e g o z i a t i d i p l o m a t i c i e s i p a r l a d i d i p l o m a z i a " , ​ ​ h a a f f e r m a t o s u X d o p o c h e l ' i n v i a t o p e r i l M e d i o O r i e n t e d e l p r e s i d e n t e d e g l i S t a t i U n i t i D o n a l d T r u m p , S t e v e W i t k o f f , h a d i c h i a r a t o c h e W a s h i n g t o n s t a v a p a r l a n d o c o n l ' I r a n c o n l ' i n t e n t o d i n e g o z i a r e .