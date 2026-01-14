R o m a , 1 4 g e n ( A d n k r o n o s ) - " O v v i a m e n t e n o i n o n p o s s i a m o m a n c a r e , e s s e n d o s t a t o i l P l d i l p r i m o p a r t i t o a d a p p o g g i a r e l a r e s i s t e n z a i r a n i a n a " . C o n q u e s t e p a r o l e i l P a r t i t o L i b e r a l d e m o c r a t i c o h a c o n f e r m a t o l a p r o p r i a a d e s i o n e a l l a m a n i f e s t a z i o n e d a l t i t o l o ' P e r u n I r a n l i b e r o , l a i c o e d e m o c r a t i c o ' c o n v o c a t a d a l P a r t i t o R a d i c a l e c h e s i t e r r à s a b a t o 1 7 g e n n a i o 2 0 2 6 i n p i a z z a l e O s t i e n s e a p a r t i r e d a l l e 1 0 a R o m a .