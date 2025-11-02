T e h e r a n , 2 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " L a d i s t r u z i o n e d e g l i i m p i a n t i n u c l e a r i n o n r a l l e n t e r à i n o s t r i p r o g r e s s i . L i r i c o s t r u i r e m o p i ù f o r t i . T u t t e l e n o s t r e a t t i v i t à n u c l e a r i s o n o v o l t e a r i s o l v e r e i p r o b l e m i d e i c i t t a d i n i e l e q u e s t i o n i n o n m i l i t a r i . C o n s i d e r i a m o p r o i b i t o l ' u s o d i b o m b e n u c l e a r i " . L o h a d i c h i a r a t o i l p r e s i d e n t e i r a n i a n o M a s o u d P e z e s h k i a n . N e l f r a t t e m p o , l a p o r t a v o c e d e l g o v e r n o i r a n i a n o F a t e m e h M o h a j e r a n i h a d i c h i a r a t o c h e " i l M i n i s t e r o d e g l i E s t e r i h a r i c e v u t o m e s s a g g i r i g u a r d a n t i l a r i p r e s a d e i n e g o z i a t i . A n n u n c e r e m o i d e t t a g l i a l m o m e n t o o p p o r t u n o " .