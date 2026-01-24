T e h e r a n , 2 4 g e n . ( A d n k r o n o s ) - I l C o r p o p a r a m i l i t a r e d e l l e G u a r d i e d e l l a R i v o l u z i o n e I s l a m i c a d e l l ' I r a n è " p i ù p r o n t o c h e m a i , c o n i l d i t o s u l g r i l l e t t o " . L o a f f e r m a i l s u o c o m a n d a n t e , i l g e n e r a l e M o h a m m a d P a k p o u r , m e n t r e l e n a v i d a g u e r r a s t a t u n i t e n s i s i d i r i g o n o v e r s o i l M e d i o O r i e n t e . N o u r n e w s , u n ' a g e n z i a d i s t a m p a v i c i n a a l C o n s i g l i o s u p r e m o p e r l a s i c u r e z z a n a z i o n a l e d e l l ' I r a n , r i p o r t a s u l s u o c a n a l e T e l e g r a m c h e i l c o m a n d a n t e h a a v v e r t i t o g l i S t a t i U n i t i e I s r a e l e " d i e v i t a r e q u a l s i a s i e r r o r e d i c a l c o l o " . " L e G u a r d i e d e l l a R i v o l u z i o n e I s l a m i c a e i l c a r o I r a n s o n o p i ù p r o n t i c h e m a i , c o n i l d i t o s u l g r i l l e t t o , a e s e g u i r e g l i o r d i n i e l e d i r e t t i v e d e l C o m a n d a n t e i n C a p o " , h a a f f e r m a t o P a k p o u r , c i t a t o d a N o u r n e w s . L a t e n s i o n e t r a I r a n e S t a t i U n i t i r e s t a a l t a i n s e g u i t o a l l a s a n g u i n o s a r e p r e s s i o n e d e l l e p r o t e s t e i n i z i a t e i l 2 8 d i c e m b r e , i n n e s c a t e d a l c r o l l o d e l l a v a l u t a i r a n i a n a , i l r i a l , e c h e h a n n o t r a v o l t o i l P a e s e p e r c i r c a d u e s e t t i m a n e .