T e l A v i v , 3 f e b . ( A d n k r o n o s / A f p ) - D u r a n t e l ' i n c o n t r o d i o g g i a G e r u s a l e m m e , i l p r i m o m i n i s t r o i s r a e l i a n o B e n j a m i n N e t a n y a h u , p a r l a n d o d e l i n c o n t r o t r a W a s h i n g t o n e T e h e r a n p r e v i s t o p e r q u e s t a s e t t i m a n a , h a d i c h i a r a t o a l l ' i n v i a t o s t a t u n i t e n s e S t e v e W i t k o f f c h e " n o n c i s i p u ò f i d a r e d e l l ' I r a n " . L o r e n d e n o t o i n u n a d i c h i a r a z i o n e l ' u f f i c i o d i N e t a n y a h u . " P r i m a d e l v i a g g i o d e l l ' i n v i a t o W i t k o f f p e r i n c o n t r a r e u n r a p p r e s e n t a n t e i r a n i a n o - s i l e g g e - i l p r i m o m i n i s t r o h a c h i a r i t o l a s u a p o s i z i o n e s e c o n d o c u i l ' I r a n h a d i m o s t r a t o p i ù e p i ù v o l t e c h e n o n c i s i p u ò f i d a r e d e l l e s u e p r o m e s s e " .