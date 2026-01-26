R o m a , 2 6 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " A d i s t a n z a d i u n a d e c i n a d i u n a g i o r n i d a l l ' i n i z i o d e l m a s s a c r o i n I r a n d a p a r t e d e l r e g i m e , s i p a r l a d i d e c i n e d i m i g l i a i a d i v i t t i m e . L ' a t t e z i o n e d e l l ' o p i n i o n e p u b b l i c a è s t a t a p o c o s o l l e c i t a t a a n c h e p e r l a m a n c a n z a d i i m m a g i n i e q u e l l e c h e s t a n n o a r r i v a n d o s o n o t e r r i b i l i . U n a r e p r e s s i o n e c h e c o n t i n u a e n o i v o g l i a m o c o n t i n u a r e a d a r e v o c i a i d i s s i d e n t i i r a n i a n i " . L o h a d e t t o R i c c a r d o M a g i i n u n a c o n f e r e n z a s t a m p a a l l a C a m e r a s u l l a s i t u a z i o n e i n I r a n c o n B e n e d e t t o D e l l a V e d o v a e F i l i p p o S e n s i e C e c i l i a D ' E l i a d e l P d . D u r a n t e l a c o n f e r e n z a s t a m p a t e s t i m o n i a n z e e a n c h e f o t o e v i d e o d e l l e u c c i s i o n i i n I r a n e d è s t a t o s o t t o l i n e a t o p o s i t i v a m e n t e l ' i m p e g n o d e l m i n i s t r o A n t o n i o T a j a n i s u l l ' i n s e r i m e n t o d e i p a s d a r a n n e l l a l i s t a d e l l e o r g a n i z z a z i o n i t e r r o r i s t i c h e .