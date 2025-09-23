T e h e r a n , 2 3 s e t . ( A d n k r o n o s / A f p ) - L a g u i d a s u p r e m a d e l l ' I r a n , l ' a y a t o l l a h A l i K h a m e n e i , h a d i c h i a r a t o c h e a v v i a r e c o l l o q u i s u l n u c l e a r e c o n g l i S t a t i U n i t i n o n p o r t e r e b b e a l c u n b e n e f i c i o a l l a r e p u b b l i c a i s l a m i c a . N e g o z i a r e c o n l ' A m e r i c a " n o n s o l o n o n p o r t a a l c u n b e n e f i c i o , m a p r o v o c a a n c h e g r a v i d a n n i n e l l e a t t u a l i c o n d i z i o n i , a l c u n i d e i q u a l i p o t r e b b e r o p e r s i n o e s s e r e d e s c r i t t i c o m e i r r e p a r a b i l i " , h a a f f e r m a t o K h a m e n e i i n u n d i s c o r s o t e l e v i s i v o .