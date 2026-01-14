R o m a , 1 4 g e n ( A d n k r o n o s ) - I l P d a d e r i s c e a l l a m a n i f e s t a z i o n e d i s u p p o r t o a l p o p o l o i r a n i a n o i n p r o g r a m m a v e n e r d ì 1 6 i n p i a z z a d e l C a m p i d o g l i o , a R o m a . N e h a d i s c u s s o l ' A s s e m b l e a c o n g i u n t a d e i g r u p p i p a r l a m e n t a r i d e m , i n c o r s o a l l a C a m e r a , d e c i d e n d o d i s o s t e n e r e l ' i n i z i a t i v a . L a s o l l e c i t a z i o n e a l l a p a r t e c i p a z i o n e , h a n n o s p i e g a t o a l c u n i p a r l a m e n t a r i P d p r e s e n t i , è a r r i v a t a d i r e t t a m e n t e d a l l a s e g r e t a r i a E l l y S c h l e i n . I l p r e s i d i o ' p e r l a l i b e r t à e l a d e m o c r a z i a i n I r a n , s o s t e g n o a l p o p o l o i r a n i a n o ' è i n p r o g r a m m a a l l e 1 6 e d è p r o m o s s o d a A m n e s t y i n t e r n a t i o n a l , W o m a n l i f e f r e e d o m f o r p e a c e a n d j u s t i c e e d a l m o v i m e n t o D o n n a v i t a l i b e r t à .