T e l A v i v , 2 3 f e b . ( A d n k r o n o s ) - " S t i a m o a f f r o n t a n d o g i o r n i m o l t o d i f f i c i l i c o n l ' I r a n , c h e p o t r e b b e r o t r a s f o r m a r s i i n u n a c a m p a g n a s u p i ù f r o n t i . P e r v i n c e r e e d e s s e r e i n g r a d o d i a f f r o n t a r e l e s f i d e c h e c i a t t e n d o n o , d o b b i a m o e s s e r e u n i t i . I l 7 o t t o b r e , N e t a n y a h u h a v i s t o , c o m e m e , s u l c a m p o e t r a m i t e l ' i n t e l l i g e n c e , q u a n t o l a n o s t r a u n i o n e c i a b b i a i m p e d i t o d i d i s i n t e g r a r c i d i f r o n t e a i n o s t r i n e m i c i n e l m o m e n t o p i ù d i f f i c i l e " . L o h a d e t t o i l l e a d e r d e l P a r t i t o d i U n i t à N a z i o n a l e i s r a e l i a n o , B e n n y G a n t z , d u r a n t e u n a r i u n i o n e d e l s u o g r u p p o p o l i t i c o .