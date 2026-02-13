T e h e r a n , 1 3 f e b . ( A d n k r o n o s ) - L a R e p u b b l i c a i s l a m i c a d e l l ’ I r a n è s t a t a e l e t t a v i c e p r e s i d e n t e d e l l a C o m m i s s i o n e d e l l e N a z i o n i U n i t e p e r l o s v i l u p p o s o c i a l e . L ' e l e z i o n e è s t a t a a p p r o v a t a s e n z a o b i e z i o n i d u r a n t e u n a r e c e n t e r i u n i o n e d e l l a c o m m i s s i o n e p r e s s o l a s e d e d e l l ' O n u a N e w Y o r k . I l r a p p r e s e n t a n t e i r a n i a n o A b b a s T a j i k s a r à u n o d e i v i c e p r e s i d e n t i d e l l a 6 5 a s e s s i o n e d e l l a c o m m i s s i o n e , c h e f o r n i s c e c o n s u l e n z a a l l e N a z i o n i U n i t e s u q u e s t i o n i r e l a t i v e a l l o s v i l u p p o s o c i a l e e n e g l i u l t i m i a n n i h a p r o m o s s o p r o g r e s s i i n m a t e r i a d i p r o t e z i o n e s o c i a l e u n i v e r s a l e , l a v o r o d i g n i t o s o e a t t e n z i o n e i n t e r n a z i o n a l e a i g r u p p i a r i s c h i o d i e s c l u s i o n e , c o m e l e p e r s o n e c o n d i s a b i l i t à , g l i a n z i a n i , i g i o v a n i e l e f a m i g l i e . L a n o m i n a h a s c a t e n a t o p o l e m i c h e a c a u s a d e l l e p o l i t i c h e d i T e h e r a n n e i c o n f r o n t i d e l l e d o n n e e p e r l a r e c e n t e b r u t a l e r e p r e s s i o n e d e l l e p r o t e s t e c o n t r o i l r e g i m e . A t t i v i s t i d e i d i r i t t i u m a n i e a n a l i s t i p o l i t i c i h a n n o c o n d a n n a t o l ' i p o c r i s i a d e l l e N a z i o n i U n i t e n e l t r a t t a m e n t o d e i r e g i m i n o n d e m o c r a t i c i . E i e r i i l s e g r e t a r i o g e n e r a l e d e l l ' O n u A n t o n i o G u t e r r e s è s t a t o c r i t i c a t o p e r e s s e r s i c o n g r a t u l a t o c o n l ' I r a n p e r l ' a n n i v e r s a r i o d e l l a r i v o l u z i o n e i s l a m i c a d e l 1 9 7 9 . L ' a m b a s c i a t o r e s t a t u n i t e n s e a l l e N a z i o n i U n i t e M i k e W a l t z h a s c r i t t o s u X : " U n a l t r o m o t i v o p e r c u i n o n s i a m o m e m b r i , n é p a r t e c i p i a m o , a q u e s t a r i d i c o l a ' C o m m i s s i o n e p e r l o s v i l u p p o s o c i a l e ' " . A n c h e A l i r e z a J a f a r z a d e h , a u t o r e d i " T h e I r a n T h r e a t " e v i c e d i r e t t o r e d e l l ' u f f i c i o s t a t u n i t e n s e d e l C o n s i g l i o N a z i o n a l e d e l l a R e s i s t e n z a I r a n i a n a , h a c r i t i c a t o l ' e l e z i o n e : " A v e r e i l r e g i m e i r a n i a n o a l l a g u i d a d i u n o r g a n i s m o d e l l e N a z i o n i U n i t e i n c a r i c a t o d i p r o m u o v e r e l a d e m o c r a z i a , l ' u g u a g l i a n z a d i g e n e r e , l a t o l l e r a n z a e l a n o n v i o l e n z a è s p a v e n t o s o , c o m e u n a v o l p e a g u a r d i a d e l p o l l a i o " . " L a s t r a g r a n d e m a g g i o r a n z a d e l p o p o l o i r a n i a n o c h i e d e u n c a m b i o d i r e g i m e p e r c h é i m u l l a h s o n o i p r i n c i p a l i v i o l a t o r i d e i d i r i t t i u m a n i a l m o n d o , m i s o g i n i f i n o a l m i d o l l o , e m a s s a c r a n o m i g l i a i a d i v o c i d i d i s s e n s o - h a a c c u s a t o J a f a r z a d e h - I l r e g i m e i r a n i a n o d e v e e s s e r e o g g e t t o d i i n t e n s e i n d a g i n i e d i u n ' a c c e r t a m e n t o d e l l e r e s p o n s a b i l i t à d a p a r t e d i t u t t i g l i o r g a n i s m i d e l l e N a z i o n i U n i t e p e r i c r i m i n i c o n t r o l ' u m a n i t à e i l g e n o c i d i o , d a g l i a n n i ' 8 0 a l l e r i v o l t e d e l g e n n a i o 2 0 2 6 . D e c e n n i d i i n a z i o n e d a p a r t e d e i g o v e r n i o c c i d e n t a l i h a n n o r a f f o r z a t o i l r e g i m e . Q u e s t o d e v e f i n i r e " . E ' u n a " b e f f a " e l e g g e r e l ' I r a n a c a p o d i u n a c o m m i s s i o n e d e d i c a t a a l l a d e m o c r a z i a , a i d i r i t t i d e l l e d o n n e e a l l a n o n v i o l e n z a , h a d e n u n c i a t o H i l l e l N e u e r , d i r e t t o r e e s e c u t i v o d i U N W a t c h . " Q u e s t o è u n r e g i m e c h e b r u t a l i z z a l e d o n n e p e r c h é n o n s i c o p r o n o i c a p e l l i e c h e h a a p p e n a m a s s a c r a t o d e c i n e d i m i g l i a i a d i c i v i l i i n d u e g i o r n i " , h a a f f e r m a t o N e u e r , s e c o n d o c u i i g o v e r n i a v e v a n o l a p o s s i b i l i t à d i b l o c c a r e l a n o m i n a , m a h a n n o s c e l t o d i n o n a g i r e . " G l i s t a t i d e l l ' U e s a n n o c o m e i m p e d i r e a r e g i m i a b u s i v i d i o t t e n e r e q u e s t i s e g g i – l o h a n n o f a t t o n e l r e c e n t e p a s s a t o c o n l a R u s s i a – m a q u e s t a v o l t a , c o n l ' I r a n , h a n n o s c e l t o i l s i l e n z i o e l a c o m p l i c i t à " , h a a f f e r m a t o . L i s a D a f t a r i , a n a l i s t a i r a n i a n a , h a a f f e r m a t o c h e l ' i m m a g i n e d e l l ' I r a n c o m e l e a d e r i n u n a c o m m i s s i o n e i n c e n t r a t a s u l l o s v i l u p p o s o c i a l e e s u i d i r i t t i è p r o f o n d a m e n t e p r e o c c u p a n t e : " P e r l e d o n n e i r a n i a n e c h e r i s c h i a n o l a p r i g i o n e o p e g g i o s o l o p e r e s s e r s i t o l t e i l v e l o , v e d e r e T e h e r a n a v e r e u n v i c e p r e s i d e n t e d i u n a c o m m i s s i o n e p e r l o s v i l u p p o s o c i a l e d e l l e N a z i o n i U n i t e è c o m e u n o s c h i a f f o i n f a c c i a " .