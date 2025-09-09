I l C a i r o , 9 s e t . ( A d n k r o n o s ) - I l m i n i s t e r o d e g l i E s t e r i e g i z i a n o h a c o n f e r m a t o c h e i l C a i r o o s p i t e r à u n i n c o n t r o t r a i l m i n i s t r o d e g l i E s t e r i i r a n i a n o A b b a s A r a g h c h i e i l c a p o d e l l ' A i e a , R a f a e l G r o s s i . I l m i n i s t e r o h a d i c h i a r a t o c h e l ' i n c o n t r o - i l p r i m o d a q u a n d o T e h e r a n h a s o s p e s o l a c o o p e r a z i o n e c o n l ' a g e n z i a d i c o n t r o l l o n u c l e a r e d e l l e N a z i o n i U n i t e d u e m e s i f a - a n n u n c i a t o i n p r e c e d e n z a d a l l ' I r a n , a v r à l u o g o o g g i e v e d r à l a p a r t e c i p a z i o n e d e l m i n i s t r o d e g l i E s t e r i e g i z i a n o B a d r A b d e l a t t y .