R o m a , 1 4 g e n ( A d n k r o n o s ) - " A d e r i a m o c o n v i n t a m e n t e a l l a m a n i f e s t a z i o n e i n C a m p i d o g l i o a R o m a d i v e n e r d ì 1 6 . L e n o t i z i e c h e a r r i v a n o d a l l ’ I r a n s o n o d r a m m a t i c h e e i m p o n g o n o u n a p r e s a d i p o s i z i o n e c h i a r a e i n e q u i v o c a b i l e a d i f e s a d i c h i p r o t e s t a c o n t r o u n r e g i m e c h e r e p r i m e n e l s a n g u e i l d i s s e n s o " . L o d i c o n o A n g e l o B o n e l l i e N i c o l a F r a t o i a n n i . " C h i e d i a m o a l g o v e r n o i t a l i a n o d i a s s u m e r e u n a p o s i z i o n e n e t t a e c o e r e n t e c o n l a d i f e s a d e i d i r i t t i u m a n i . L ’ U n i o n e e u r o p e a , c h e a n c o r a u n a v o l t a m o s t r a u n a p r o f o n d a d e b o l e z z a , d e v e f a r s e n t i r e l a p r o p r i a v o c e : o c c o r r e u n ’ i n i z i a t i v a d i p l o m a t i c a c h e , a c c a n t o a m i s u r e s a n z i o n a t o r i e m i r a t e n e i c o n f r o n t i d e l r e g i m e i r a n i a n o , s i r i v o l g a a n c h e a i P a e s i d e l l a r e g i o n e a f f i n c h é c o n t r i b u i s c a n o a u n a t r a n s i z i o n e p a c i f i c a e d e m o c r a t i c a i n I r a n " , p r o s e g u o n o . " A l l o s t e s s o t e m p o , è i n d i s p e n s a b i l e s c o n g i u r a r e q u a l s i a s i a t t a c c o m i l i t a r e d e g l i S t a t i U n i t i : u n a l l a r g a m e n t o d e l c o n f l i t t o s a r e b b e g r a v i s s i m o e a v r e b b e c o n s e g u e n z e d e v a s t a n t i p e r l ’ i n t e r a r e g i o n e e p e r l a p o p o l a z i o n e c i v i l e " , c o n c l u d o n o i l e a d e r d i A v s .