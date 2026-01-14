Roma, 14 gen (Adnkronos) - "Che il Partito democratico sia tiepido sullIran è una sciocchezza sesquipedale che solo chi è in totale malafede può dire o scrivere. Lo dice Francesco Boccia al Foglio. "Vengono da me a chiedere se siamo insensibili sullIran, ci fanno gli esami del sangue, è come se mi chiedessero se sono o meno pugliese, prosegue il presidente dei senatori del Pd aggiungendo: "SullIran cè la totale unità del Parlamento". Sareste pronti a scendere in piazza con gli avversarsi? Oggi le commissioni Esteri approvano delle risoluzioni unitarie", risponde Boccia. In piazza con +Europa e Carlo Calenda ci andrete sabato prossimo? "Penso proprio di sì, certo, replica ancora l'esponente dem.