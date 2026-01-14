W a s h i n g t o n , 1 4 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " I l p r e s i d e n t e T r u m p s t a t e n e n d o a p e r t a u n ' a m p i a s e r i e d i o p z i o n i , i n c l u s a q u e l l a c i n e t i c a s u a m p i a s c a l a " . L o h a d e t t o S t e v e B a n n o n a l C o r r i e r e d e l l a S e r a , c o m m e n t a n d o i l p o s t d i T r u m p s u T r u t h i n c u i i l p r e s i d e n t e U s a p r o m e t t e a i m a n i f e s t a n t i i r a n i a n i c h e " l ' a i u t o è i n a r r i v o " : " I l s e g r e t a r i o d e l T e s o r o B e s s e n t - r i c o r d a B a n n o n - h a s p i e g a t o i n u n d i s c o r s o d e l l o s c o r s o m a r z o a l p r e s t i g i o s o E c o n o m i c C l u b d i N e w Y o r k c o m e a v r e b b e f a t t o c r o l l a r e i m u l l a h c o n l e s a n z i o n i , l a p r e s s i o n e m o n e t a r i a e i d a z i . E l ' h a f a t t o . I d a z i r e c e n t e m e n t e i m p o s t i d e l 2 5 % s u t u t t i i p a r t n e r c o m m e r c i a l i l i i s o l a n o . M a T r u m p t i e n e a p e r t a l ' a l t e r n a t i v a d i u n a t t a c c o m i l i t a r e p e r v i a d e l l a l e v a g e o p o l i t i c a c h e e s s o f o r n i s c e " . " T r u m p s t a m a n d a n d o i n f r a n t u m i l ' o r d i n e i n t e r n a z i o n a l e p o s t b e l l i c o p e r c h é v a c o n t r o A m e r i c a F i r s t " , p r o s e g u e B a n n o n . " A T e h e r a n l ’ e c o n o m i a s t a c r o l l a n d o , i m u l l a h s t a n n o c r o l l a n d o . B i s o g n a , c o m e i n V e n e z u e l a , s e q u e s t r a r e l e n a v i f a n t a s m a , i l p e t r o l i o d e i m u l l a h c h e v a a l P a r t i t o c o m u n i s t a c i n e s e , t a g l i a r e i s o l d i . E s a r à i l p o p o l o p e r s i a n o a f a r c r o l l a r e i t e o c r a t i i s l a m i c i , c o m e d e v ' e s s e r e i l p o p o l o a r o v e s c i a r e i l r e g i m e a n c o r a i n v i g o r e i n V e n e z u e l a " .