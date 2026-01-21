D a v o s , 2 1 g e n . ( A d n k r o n o s ) - L o s t a l l o c o n l ' I r a n s u l l a v e r i f i c a d e l l e s u e s c o r t e d i u r a n i o a r r i c c h i t o e s u l l ' i s p e z i o n e d e g l i i m p i a n t i n u c l e a r i b o m b a r d a t i d a S t a t i U n i t i e I s r a e l e n o n p u ò d u r a r e p e r s e m p r e . L o h a a f f e r m a t o R a f a e l G r o s s i , r e s p o n s a b i l e d e l l ' o r g a n i s m o d i c o n t r o l l o n u c l e a r e d e l l e N a z i o n i U n i t e . L ' A g e n z i a i n t e r n a z i o n a l e p e r l ' e n e r g i a a t o m i c a ( A i e a ) h a i s p e z i o n a t o t u t t i i 1 3 i m p i a n t i n u c l e a r i d i c h i a r a t i i n I r a n c h e n o n s o n o s t a t i b o m b a r d a t i , m a n o n è s t a t a i n g r a d o d i i s p e z i o n a r e n e s s u n o d e i t r e s i t i c h i a v e b o m b a r d a t i a g i u g n o : N a t a n z , F o r d o w o I s f a h a n , s c r i v a H a a r e t z c i t a n d o u n a d i c h i a r a z i o n e d i G r o s s i a l l a R e u t e r s a l W o r l d E c o n o m i c F o r u m d i D a v o s . L ' I r a n d e v e p r i m a p r e s e n t a r e u n r a p p o r t o a l l ' A i e a s u q u a n t o a c c a d u t o a q u e i s i t i e m a t e r i a l i , t r a c u i c i r c a 4 4 0 , 9 k g d i u r a n i o a r r i c c h i t o f i n o a l 6 0 % d i p u r e z z a , p r o s s i m o a l 9 0 % c i r c a d e l l i v e l l o d i q u a l i t à p e r a r m i . S e c o n d o u n p a r a m e t r o d i r i f e r i m e n t o d e l l ' A i e a , s i t r a t t a d i m a t e r i a l e s u f f i c i e n t e , s e u l t e r i o r m e n t e a r r i c c h i t o , p e r 1 0 b o m b e n u c l e a r i . " N o n p o s s i a m o a n d a r e a v a n t i c o s ì a l l ' i n f i n i t o , p e r c h é a u n c e r t o p u n t o d o v r ò d i r e : ' B e h , n o n h o i d e a d i d o v e s i a q u e s t o m a t e r i a l e ' " , i l c h e s i g n i f i c h e r e b b e c h e n o n c i s a r e b b e a l c u n a g a r a n z i a c h e i l m a t e r i a l e n o n s i a s t a t o d e v i a t o o n a s c o s t o , h a d e t t o G r o s s i . " A l m o m e n t o n o n h o q u e s t a c o n v i n z i o n e o c o n c l u s i o n e , m a q u e l l o c h e s t i a m o d i c e n d o a l l ' I r a n è c h e d e v e i m p e g n a r s i " .