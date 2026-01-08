T e h e r a n , 7 g e n . ( A d n k r o n o s ) - D e c i n e d i a e r o c i s t e r n e p e r i l r i f o r n i m e n t o i n v o l o , a e r e i d a t r a s p o r t o s t r a t e g i c o e u n ' i n t e n s a a t t i v i t à l o g i s t i c a t r a S t a t i U n i t i , E u r o p a e M e d i o O r i e n t e . E ' q u e s t o i l q u a d r o c h e e m e r g e n e l l e u l t i m e o r e m e n t r e W a s h i n g t o n r a f f o r z a l a p r o p r i a p o s t u r a m i l i t a r e n e l l a r e g i o n e . S t a n d o a q u a n t o r i s u l t a a l l ' A d n k r o n o s , n u m e r o s i v e l i v o l i d e l l a U n i t e d S t a t e s A i r F o r c e , i n c l u s i a e r e i d a t r a s p o r t o p e s a n t e C - 5 e C - 1 7 , s a r e b b e r o d e c o l l a t i s i a d a g l i S t a t i U n i t i c h e d a u n a b a s e a m e r i c a n a n e l R e g n o U n i t o , d i r i g e n d o s i v e r s o i l M e d i o O r i e n t e . Q u e s t o t r a s f e r i m e n t o i n c o r s o d i f o r z e e m e z z i i n u n ' a r e a g i à a d a l t i s s i m a t e n s i o n e , s e c o n d o d i v e r s e v a l u t a z i o n i , r i f l e t t e r e b b e i p r e p a r a t i v i p e r p o s s i b i l i a t t a c c h i c o n t r o l ' I r a n . L ' i m p i e g o d i a e r e i d a t r a s p o r t o d i q u e s t o t i p o , i n f a t t i , è s o l i t a m e n t e a s s o c i a t o a s c e n a r i d i e s c a l a t i o n m i l i t a r e o a l l a p r e p a r a z i o n e d i o p e r a z i o n i s u v a s t a s c a l a . Q u e l l a c h e s e m b r e r e b b e u n ' i m p r o v v i s a a c c e l e r a z i o n e d i W a s h i n g t o n a v v i e n e m e n t r e l a R e p u b b l i c a i s l a m i c a a f f r o n t a u n a d e l l e f a s i p i ù d e l i c a t e d e g l i u l t i m i a n n i . L e p r o t e s t e s c o p p i a t e i n d i v e r s e a r e e d e l P a e s e s t a n n o a u m e n t a n d o l a p r e s s i o n e s u u n g o v e r n o g i à p a r a l i z z a t o d a u n a p r o f o n d a c r i s i e c o n o m i c a . M a a p e s a r e a n c o r a d i p i ù s u l l a l e a d e r s h i p i r a n i a n a è q u a n t o a c c a d u t o a d o l t r e 7 m i l a c h i l o m e t r i d i d i s t a n z a : l a s o r p r e n d e n t e o p e r a z i o n e m i l i t a r e s t a t u n i t e n s e a C a r a c a s , c u l m i n a t a c o n l a c a t t u r a d i N i c o l a s M a d u r o , s t o r i c o a l l e a t o d i T e h e r a n , e d i l s u o t r a s f e r i m e n t o i n u n c a r c e r e d i N e w Y o r k i n s i e m e a l l a m o g l i e C i l i a F l o r e s . L ' o p e r a z i o n e s e g n a u n p u n t o d i s v o l t a n e l l a s t r a t e g i a d i W a s h i n g t o n , c h e a p p a r e s e m p r e p i ù i n c l i n e a t r a d u r r e l e m i n a c c e p o l i t i c h e i n a z i o n i m i l i t a r i c o n c r e t e . P e r q u e s t o l e i m m a g i n i d e l b l i t z i n V e n e z u e l a n o n s o n o p a s s a t e i n o s s e r v a t e i n I r a n , a n c h e p e r i t o n i s e m p r e p i ù a g g r e s s i v i u s a t i d a D o n a l d T r u m p c o n t r o g l i a y a t o l l a h . L u n e d ì , p e r l a s e c o n d a v o l t a i n m e n o d i u n a s e t t i m a n a , i l c a p o d e l l a C a s a B i a n c a h a l a n c i a t o u n a v v e r t i m e n t o d i r e t t o : " S e i n i z i a n o a u c c i d e r e l e p e r s o n e c o m e h a n n o f a t t o i n p a s s a t o , p e n s o c h e s a r a n n o c o l p i t i d u r a m e n t e d a g l i S t a t i U n i t i " , h a d i c h i a r a t o a b o r d o d e l l ' A i r F o r c e O n e . L e m a n i f e s t a z i o n i s o n o i n i z i a t e i l 2 8 d i c e m b r e c o n t r o l ' i m p e n n a t a d e i p r e z z i e d i l c r o l l o d e l r i a l . S e c o n d o H u m a n R i g h t s A c t i v i s t s N e w s A g e n c y ( H r a n a ) , s i t o b a s a t o n e g l i U s a , s o n o s t a t e c o i n v o l t e o l t r e 9 0 c i t t à e d i l b i l a n c i o p a r l a d i a l m e n o 3 6 m o r t i , l a m a g g i o r p a r t e d i m o s t r a n t i , e m i g l i a i a d i a r r e s t i . A d a l i m e n t a r e i t i m o r i d i T e h e r a n s o n o s t a t e a n c h e l e m i n a c c e d e l p r i m o m i n i s t r o i s r a e l i a n o , B e n j a m i n N e t a n y a h u . " T r u m p e d i o a b b i a m o e s p r e s s o u n a p o s i z i o n e f e r m a : n o n p e r m e t t e r e m o a l l ' I r a n d i r i c o s t i t u i r e i l s u o p r o g r a m m a d i m i s s i l i b a l i s t i c i e c e r t a m e n t e n o n p e r m e t t e r e m o c h e r i n n o v i i l s u o p r o g r a m m a n u c l e a r e " , h a s c a n d i t o d a v a n t i a l l a K n e s s e t , m e n t r e p e r i l q u o t i d i a n o l i b a n e s e A l - A k h b a r , a f f i l i a t o a H e z b o l l a h , T r u m p e N e t a n y a h u a v r e b b e r o r a g g i u n t o u n a c c o r d o p e r c o l p i r e l ' I r a n d u r a n t e i l l o r o i n c o n t r o d i f i n e a n n o a M a r - a - L a g o . L a t e n s i o n e s i r i f l e t t e a n c h e n e i t o n i s e m p r e p i ù d u r i d e l l a l e a d e r s h i p i r a n i a n a . " T u t t i i c e n t r i e l e f o r z e a m e r i c a n e n e l l a r e g i o n e s a r a n n o p e r n o i o b i e t t i v i l e g i t t i m i i n c a s o d i q u a l s i a s i a z i o n e " , h a a v v e r t i t o i l p r e s i d e n t e d e l P a r l a m e n t o , M o h a m m a d B a g h e r G h a l i b a f . S u l l a s t e s s a l i n e a i l c o m a n d a n t e i n c a p o d e l l ' e s e r c i t o , i l g e n e r a l e A m i r H a t a m i , s e c o n d o c u i " s e i l n e m i c o c o m m e t t e u n e r r o r e , l a r i s p o s t a d e l l ' I r a n s a r à p i ù f o r t e d e l l a g u e r r a d i 1 2 g i o r n i c o n I s r a e l e d e l l o s c o r s o g i u g n o " . P e r l a G u i d a S u p r e m a , A l i K h a m e n e i , q u a n t o a c c a d u t o n e g l i u l t i m i m e s i c o n f e r m a u n a c o n v i n z i o n e r a d i c a t a : i l d i a l o g o c o n W a s h i n g t o n è s o l o u n m e z z o p e r a r r i v a r e a l l o s c o n t r o f i n a l e : " C o l o r o c h e d i c e v a n o c h e l a s o l u z i o n e d e i p r o b l e m i d e l P a e s e s t a v a n e l n e g o z i a r e c o n g l i S t a t i U n i t i h a n n o v i s t o c o s a è s u c c e s s o - h a s c r i t t o s u X - M e n t r e l ' I r a n n e g o z i a v a , i l g o v e r n o U s a p r e p a r a v a p i a n i d i g u e r r a . N o n c e d e r e m o a l n e m i c o " . L ' e s e c u t i v o , i n t a n t o , h a a n n u n c i a t o u n s u s s i d i o m e n s i l e p a r i a c i r c a 7 d o l l a r i p e r l a m a g g i o r p a r t e d e l l a p o p o l a z i o n e , p r e s e n t a t o c o m e m i s u r a p e r s o s t e n e r e i l p o t e r e d ' a c q u i s t o e c o n t e n e r e l ' i n f l a z i o n e . U n a c i f r a c h e c o p r e a p p e n a b e n i e s s e n z i a l i c o m e u o v a , r i s o o c a r n e e c h e d i f f i c i l m e n t e p o t r à c o m p e n s a r e u n c o s t o d e l l a v i t a c h e s u p e r a i 2 0 0 d o l l a r i a l m e s e . S e c o n d o V a l i N a s r , p r o f e s s o r e d e l l a J o h n s H o p k i n s U n i v e r s i t y e t r a i m a s s i m i e s p e r t i d i I r a n , T e h e r a n p e r c e p i s c e o r m a i l e i n t e n z i o n i a m e r i c a n e c o m e " m a s s i m a l i s t e e o s t i l i " . A n c h e S a n a m V a k i l , d i r e t t r i c e d e l p r o g r a m m a M e d i o O r i e n t e e N o r d A f r i c a d i C h a t h a m H o u s e , p a r l a d i u n a " t r i p l a c r i s i " : e c o n o m i c a , p o l i t i c a e o r a e s t e r n a , c o n l a p r e s s i o n e c o n g i u n t a d i S t a t i U n i t i e I s r a e l e e i l r i s c h i o d i u n n u o v o c o n f l i t t o m i l i t a r e . I l p a r a l l e l o c o n i l V e n e z u e l a è i n e v i t a b i l e , c o m e e v i d e n z i a u n ' a n a l i s i d e l l a C n n . S o t t o H u g o C h a v e z p r i m a e N i c o l a s M a d u r o p o i , C a r a c a s è d i v e n t a t a i l p r i n c i p a l e a l l e a t o d e l l ' I r a n n e l l ' e m i s f e r o o c c i d e n t a l e . L e s o m i g l i a n z e t r a i d u e r e g i m i , e n t r a m b i r i c c h i d i r i s o r s e e n e r g e t i c h e , e n t r a m b i d i c h i a r a t a m e n t e a n t i a m e r i c a n i e c o l p i t i d a s a n z i o n i , s o n o e v i d e n t i . M a l ' I r a n p r e s e n t a a n c h e d i f f e r e n z e c r u c i a l i : s o p r a t t u t t o a p p a r e p i ù p r e p a r a t o a r e s i s t e r e a t e n t a t i v i d i c a m b i o d i r e g i m e d a l l ' e s t e r n o . I n I r a n , i n o l t r e , l ' a v v e r s i o n e a u n i n t e r v e n t o s t r a n i e r o è t r a s v e r s a l e . A n c h e d u r a n t e l a g u e r r a i s r a e l i a n a d e l l a s c o r s a e s t a t e , f i g u r e p o l i t i c h e d i o r i e n t a m e n t i o p p o s t i s i e r a n o u n i t e n e l c o n d a n n a r e g l i a t t a c c h i c o n t r o i l P a e s e . I n f i n e , r e s t a l ' i n c o g n i t a s u g l i e f f e t t i r e a l i d i u n e v e n t u a l e c a m b i o d i l e a d e r s h i p . " I l c a s o V e n e z u e l a s a r à o s s e r v a t o c o n g r a n d e a t t e n z i o n e , p e r c h é l a r i m o z i o n e d e l l e a d e r a l v e r t i c e n o n g a r a n t i s c e n e c e s s a r i a m e n t e u n c a m b i a m e n t o s o s t a n z i a l e d e l l e p o l i t i c h e d e l s i s t e m a " , h a s o t t o l i n e a t o V a k i l . U n a c o n s i d e r a z i o n e , q u e s t ' u l t i m a , c h e t r o v a r i s c o n t r o a n c h e n e l l ' a n a l i s i d i A r a n g K e s h a v a r z i a n , p r o f e s s o r e d i M i d d l e E a s t e r n & I s l a m i c S t u d i e s a l l a N e w Y o r k U n i v e r s i t y , c h e i n u n a r e c e n t e i n t e r v i s t a a l l ' A d n k r o n o s h a e v i d e n z i a t o c h e " l a s c o r s a e s t a t e e i n p a s s a t o a b b i a m o v i s t o c h e l ' I r a n p u ò p e r d e r e g e n e r a l i e c o m a n d a n t i d i a l t o l i v e l l o e i l r e g i m e s e m b r a i n g r a d o d i s o s t i t u i r l i a b b a s t a n z a f a c i l m e n t e " . P e r q u e s t o m o t i v o , " l a r i m o z i o n e d i K h a m e n e i d a l p o t e r e n o n i m p l i c a n e c e s s a r i a m e n t e u n c a m b i a m e n t o d i r e g i m e e p o t r e b b e a p r i r e l a s t r a d a a d a l t r e f o r z e a u t o r i t a r i e i n t e r n e a l l ' a p p a r a t o d i s i c u r e z z a " . N e l q u a d r o , v a i n s e r i t o a n c h e i l f a t t o r e E l o n M u s k . I n u n v i d e o a p p a r s o s u l c a n a l e “ U K R e p o r t ” s u X , s p e c i a l i z z a t o i n n o t i z i e d a l M e d i o O r i e n t e , s i v e d r e b b e r o i s a t e l l i t i d i S t a r l i n k s o r v o l a r e i l t e r r i t o r i o i r a n i a n o . L ’ A d n k r o n o s n o n h a p o t u t o v e r i f i c a r e p r o v e n i e n z a e a u t e n t i c i t à d e l v i d e o , m a s e c o n f e r m a t a l a p r e s e n z a d e i s a t e l l i t i r a p p r e s e n t e r e b b e u n o d e i p o s s i b i l i p r o d r o m i d i u n s o s t e g n o s t a t u n i t e n s e a l l a r i b e l l i o n e i n t e r n a , a l m e n o s u l p i a n o d e l l e c o m u n i c a z i o n i e d e l l ’ a c c e s s o a i n t e r n e t , d a s e m p r e u n o d e i n e r v i s c o p e r t i d e l c o n t r o l l o e s e r c i t a t o d a T e h e r a n s u l l a p o p o l a z i o n e .