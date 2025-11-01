M i l a n o , 1 n o v . - ( A d n k r o n o s ) - “ I l p r o g r a m m a d i o g g i è d i v i s o i n q u a t t r o p r o v e p e r i c a v a l l i d i 3 a n n i c o n i l p r e m i o O r s i M a n g e l l i c h e p r e v e d e 2 b a t t e r i e e p o i l a f i n a l e o l t r e a l l a c o r s a r i s e r v a t a a l l a f e m m i n e . I n o l t r e , c i s o n o a l t r e 4 c o r s e p e r i c a v a l l i p i ù a n z i a n i : i l f a m o s o G r a n P r e m i o d e l l a N a z i o n i , l a c o r s a p i ù i c o n i c a d e l l ’ i p p o d r o m o d e l T r o t t o d i M i l a n o , e p o i l e 2 b a t t e r i e e l a f i n a l e d e l l a C o p p a d ’ O r o d i M i l a n o p e r u n p r o g r a m m a r i c c o e d i n t e n s o ” . A d i r l o L o r e n z o S t o p p i n i , R a c e t r a c k s S e n i o r D i r e c t o r S n a i . T r a g l i a p p u n t a m e n t i p i ù p r e s t i g i o s i d e l l a s t a g i o n e a u t u n n a l e d e l t r o t t o , i l G r a n P r e m i o P a o l o e O r s i n o O r s i M a n g e l l i , t o r n a a M i l a n o d o p o d i v e r s e e d i z i o n i f u o r i c i t t à , r i p o r t a n d o n e l c a p o l u o g o l o m b a r d o u n a d e l l e c o m p e t i z i o n i p i ù a t t e s e d e l c a l e n d a r i o i p p i c o n a z i o n a l e e i n t e r n a z i o n a l e , a l l ’ I p p o d r o m o S n a i S a n S i r o . “ T o r n a a M i l a n o d o p o a l c u n i a n n i g r a z i e a l l a v o l o n t à d e l M i n i s t e r o d e l l ' A g r i c o l t u r a c h e s t a f a c e n d o u n l a v o r o s t r a o r d i n a r i o p e r l ' i p p i c a e p e r i l r i l a n c i o d e l s e t t o r e . Q u e s t a g i o r n a t a d i c o r s e s i a m o p r o n t i a v i v e r l a a l m a s s i m o l i v e l l o , c o n d e i c a v a l l i s t r a o r d i n a r i i n p i s t a e t a n t a a n i m a z i o n e f u o r i ” . I n t r a t t e n i m e n t o c h e r a p p r e s e n t a u n a p a r t e i m p o r t a n t e p e n s a t a p e r t u t t e l e e t à : “ A s s o l u t a m e n t e , l e a t t i v i t à c o l l a t e r a l i n o n m a n c a n o c o m e a d e s e m p i o , l a m u s i c a d i u n a m a r c h i n g b a n d e p e r i b a m b i n i i l b a t t e s i m o d e l l a s e l l a e u n ’ a t t i v i t à d i a n i m a z i o n e a t e m a H a l l o w e e n ” a g g i u n g e S t o p p i n i . “ I n q u e s t i u l t i m i a n n i a b b i a m o c e r c a t o d i p o r t a r e s e m p r e p i ù p u b b l i c o n o n n e c e s s a r i a m e n t e e s p e r t o d i c o r s a a l l ' i n t e r n o d e i n o s t r i I p p o d r o m i p e r f a r v i v e r e d a v i c i n o i l m e r a v i g l i o s o m o n d o d e l l ' i p p i c a ” c o n c l u d e i l R a c e t r a c k s S e n i o r D i r e c t o r S n a i , L o r e n z o S t o p p i n i .