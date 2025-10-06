R o m a , 6 o t t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - A d i s t a n z a d i a l c u n i m e s i d a l l a p u b b l i c a z i o n e d e l l e n u o v e l i n e e g u i d a e u r o p e e p e r l a d i a g n o s i e l a g e s t i o n e d e l l ' i p o f o s f a t e m i a l e g a t a a l l ' X ( X l h ) s u ' N a t u r e R e v i e w s E n d o c r i n o l o g y ' , l a c o m u n i t à s c i e n t i f i c a h a t r a c c i a t o u n p r i m o b i l a n c i o , s e g n a n d o u n c a m b i o d i p a r a d i g m a n e l l a g e s t i o n e d e i p a z i e n t i c o n X l h , p a t o l o g i a g e n e t i c a r a r a e c o m p l e s s a . I n q u e s t o c o n t e s t o , u n m o m e n t o c r u c i a l e d i c o n f r o n t o è s t a t o l ' E x c h a n g e A c a d e m y d i K y o w a K i r i n , e v e n t o s c i e n t i f i c o s v o l t o s i l o s c o r s o g i u g n o , c h e h a r i u n i t o e s p e r t i p e r d i s c u t e r e i n s i e m e l e s f i d e a n c o r a a p e r t e n e l l a g e s t i o n e d e l l a p a t o l o g i a . D a l l ' i n c o n t r o - i n f o r m a l a f a r m a c e u t i c a i n u n a n o t a r i a s s u n t i v a - è e m e r s a c o n f o r z a u n a c o n s a p e v o l e z z a c o n d i v i s a : l ' X l h è u n a m a l a t t i a c r o n i c a e p r o g r e s s i v a c h e r i c h i e d e u n a p r e s a i n c a r i c o c o n t i n u a t i v a l u n g o t u t t o l ' a r c o d e l l a v i t a , p o n e n d o p a r t i c o l a r e a t t e n z i o n e a i m o m e n t i c r i t i c i c o m e l a t r a n s i z i o n e d a l l ' e t à p e d i a t r i c a a l ' e t à a d u l t a ; u n ' i n t e r r u z i o n e o u n a d i s c o n t i n u i t à n e l p e r c o r s o d i g e s t i o n e p o s s o n o c o m p r o m e t t e r e i r i s u l t a t i o t t e n u t i n e i p r i m i a n n i . I n o l t r e è s t a t a e v i d e n z i a t a l a n e c e s s i t à d i d e f i n i r e p r o t o c o l l i s t r u t t u r a t i e d i f a v o r i r e u n a p p r o c c i o m u l t i d i s c i p l i n a r e i n t e g r a t o , i n d i c a t a c o m e u n a d e l l e p r i o r i t à p e r g a r a n t i r e u n a c o n t i n u i t à a s s i s t e n z i a l e e f f i c a c e e c e n t r a t a s u l p a z i e n t e e i s u o i b i s o g n i . L ' X l h è u n a f o r m a e r e d i t a r i a d i r a c h i t i s m o c a u s a t a d a m u t a z i o n i d e l g e n e P h e x , c h e p r o v o c a i p o f o s f a t e m i a c r o n i c a e g r a v i c o n s e g u e n z e s u l l a c r e s c i t a s c h e l e t r i c a , l a m o b i l i t à e l a q u a l i t à d i v i t a , d a l l ' i n f a n z i a a l l ’ e t à a d u l t a . " L a m a l a t t i a è s i s t e m i c a : n o n i n t e r e s s a s o l o l o s c h e l e t r o , m a t u t t o l ' o r g a n i s m o - m u s c o l i , d e n t i , a r t i c o l a z i o n i , a p p a r a t o u d i t i v o - c o m p r o m e t t e n d o p r o f o n d a m e n t e l a q u a l i t à d i v i t a " c o n e f f e t t i p a r a g o n a b i l i " a c o n d i z i o n i r a r e e s e v e r e c o m e l ' o s t e o g e n e s i i m p e r f e t t a - i l l u s t r a A n n a G r a n d o n e , p r o f e s s o r e a s s o c i a t o d i P e d i a t r i a a l l ' u n i v e r s i t à d e l l a C a m p a n i a L u i g i V a n v i t e l l i - F i n o a p o c h i a n n i f a a v e v a m o s o l o t e r a p i e s o s t i t u t i v e , c o n r i s u l t a t i n o n o t t i m a l i . L e n u o v e l i n e e g u i d a r i b a d i s c o n o l ' i m p o r t a n z a d i u n a t e r a p i a m i r a t a d a l m o m e n t o d e l l a d i a g n o s i i n e t à p e d i a t r i c a e i n t r o d u c o n o u n ' a t t e n z i o n e c r e s c e n t e a l l a p r e s a i n c a r i c o m u l t i d i s c i p l i n a r e , c o n u n f o c u s s p e c i f i c o s u l l a g e s t i o n e d e l l a t r a n s i z i o n e d a l l ' e t à p e d i a t r i c a a q u e l l a a d u l t a . C o s ì p o s s i a m o m o d i f i c a r e i l d e c o r s o d e l l a m a l a t t i a , m i g l i o r a n d o d e f o r m i t à o s s e e , c r e s c i t a , d e a m b u l a z i o n e e b e n e s s e r e " . I n I t a l i a s i s t i m a c h e l ' X l h c o l p i s c a c i r c a 1 p e r s o n a s u 2 0 m i l a . S o n o d i v e r s i i s i n t o m i c h e s i p o s s o n o m a n i f e s t a r e , d e s c r i v e l a n o t a . N e i b a m b i n i p u ò c a u s a r e r a c h i t i s m o , d e f o r m i t à d e l l e g a m b e , c r e s c i t a r a l l e n t a t a e d o l o r e . G l i a d u l t i p o s s o n o s o f f r i r e d i o s t e o m a l a c i a p r o g r e s s i v a c h e c o n s i s t e i n d i f e t t i n e l l a m i n e r a l i z z a z i o n e o s s e a c h e p r o v o c a d o l o r e o s s e o e d e f o r m i t à , o l t r e a u n a v a r i e t à d i s i n t o m i m u s c o l o s c h e l e t r i c i , c o m e r i g i d i t à a r t i c o l a r e . I n q u e s t o s c e n a r i o , l ' o r g a n i z z a z i o n e d i u n p e r c o r s o d i a g n o s t i c o t e r a p e u t i c o a s s i s t e n z i a l e ( P d t a ) r i s u l t a f o n d a m e n t a l e p e r g a r a n t i r e u n a p p r o c c i o s t r u t t u r a t o e m u l t i d i s c i p l i n a r e a l l a p r e s a i n c a r i c o d e l p a z i e n t e , e v i d e n z i a n o g l i e s p e r t i . A l c u n e R e g i o n i , c o m e C a m p a n i a e T o s c a n a , h a n n o g i à a t t i v a t o P d t a s p e c i f i c i , m e n t r e a l t r e - t r a c u i L o m b a r d i a e d E m i l i a R o m a g n a - s o n o i n f a s e d i a g g i o r n a m e n t o d e i p r o p r i p e r c o r s i p e r f a v o r i r e u n a g e s t i o n e o m o g e n e a e c o o r d i n a t a s u t u t t o i l t e r r i t o r i o . " L a v e r a s f i d a - s o t t o l i n e a G r a n d o n e - è c o s t r u i r e i n t o r n o a l p a z i e n t e u n a r e t e d i s p e c i a l i s t i d e d i c a t i , c h e n o n l o c o s t r i n g a a p e r e g r i n a r e t r a o s p e d a l i . S e r v e u n t e a m m u l t i d i s c i p l i n a r e : p e d i a t r a e n d o c r i n o l o g o , p e d i a t r a n e f r o l o g o , o r t o p e d i c o , f i s i a t r a , o d o n t o i a t r a , n e u r o c h i r u r g o , e n d o c r i n o l o g o , r e u m a t o l o g o e p s i c o l o g o . S o l o c o s ì p o s s i a m o g a r a n t i r e u n a c u r a s u m i s u r a e c o n t i n u i t à d i p r e s a i n c a r i c o , a n c h e n e l l a t r a n s i z i o n e d a l l ’ i n f a n z i a a l l ’ e t à a d u l t a " . A n c h e p e r A i f o s f , A s s o c i a z i o n e i t a l i a n a d e i p a z i e n t i c o n d i s o r d i n i r a r i d e l m e t a b o l i s m o d e l f o s f a t o , l ' i n n o v a z i o n e v a t r a d o t t a i n p e r c o r s i r e a l i , s t r u t t u r a t i e u g u a l i p e r t u t t i . " T r o p p e f a m i g l i e - o s s e r v a N i c o l e t t a S c h i o , p r e s i d e n t e d i A i f o s f - v i v o n o a n c o r a u n l a b i r i n t o d i d i a g n o s i t a r d i v e e b u r o c r a z i a . S e r v e c h e i P d t a s i a n o u n i f o r m i o v u n q u e , p e r n o n l a s c i a r e s o l i i p a z i e n t i " . R i m a r c a G r a n d o n e : " U n p e r c o r s o d i c u r a c o n t i n u o d e v e e s s e r e g a r a n t i t o a t u t t i , i n d i p e n d e n t e m e n t e d a d o v e s i n a s c e . D o b b i a m o c o l l e z i o n a r e d a t i , c r e a r e r e g i s t r i , m i s u r a r e l ' i m p a t t o s u l l a q u a l i t à d i v i t a e s t r u t t u r a r e l a t r a n s i z i o n e a l l ' e t à a d u l t a . S o l o c o s ì l ' i n n o v a z i o n e d i v e n t a r e a l e " .